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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سوبارو سولتيرا الكهربائية 2026 تظهر لأول مرة

سوبارو سولتيرا موديل 2026
سوبارو سولتيرا موديل 2026
إبراهيم القادري

أعلنت شركة سوبارو عن طرازها الجديد سوبارو سولتيرا موديل 2026، وتنتمي سولتيرا لفئة السيارات الكروس أوفر الرياضية الكهربائية، وتمتلك تصميم عصري وجذاب، وتنافس العديد من الإصدارات من ضمنها، سكودا إينياك، وتسلا موديل Y، وتويوتا bZ4X، ونيسان أريا، وهيونداي أيونيك 5، و كيا EV6 .

سوبارو سولتيرا موديل 2026

مواصفات سوبارو سولتيرا موديل 2026

زودت سيارة سوبارو سولتيرا موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، واجهة أمامية بخطوط انسيابية، وبها مصابيح LED نحيفة تمنح السيارة مظهر حديث، وتضيف الكسوات البلاستيكية السوداء حول أقواس العجلات والعتبات الجانبية طابع قوي، وبها مصابيح متصلة بخطوط تصميم بسيطة تعكس الطابع العصري للسيارة دون مبالغة.

سوبارو سولتيرا موديل 2026

بالاضافة إلي ان سيارة سوبارو سولتيرا موديل 2026 بها، خطوط هيكل انسيابية تقلل مقاومة الهواء، وبها كسوات بلاستيكية للحماية حول أقواس العجلات، وبها عجلات مقاس 20 بوصة، وبها تصميم خلفي عصري مع مصابيح LED ممتدة، وبها هوية تصميم تجمع بين العملية والطابع الرياضي.

سوبارو سولتيرا موديل 2026

ويوجد بـ سيارة سوبارو سولتيرا موديل 2026، مزيج بين التقنيات الرقمية وأدوات التحكم التقليدية، وبها شاشة وسطية مقاس 12.3 بوصة، وبها نظام معلومات وترفيه سريع الاستجابة يدعم Apple CarPlay اللاسلكي، ويتطلب Android Auto الاتصال عبر كابل، ويتيح تطبيق Subaru Care التحكم في عدد من وظائف السيارة عن بعد، مثل جدولة الشحن وتشغيل التكيف قبل الانطلاق.

محرك سوبارو سولتيرا موديل 2026

سوبارو سولتيرا موديل 2026

تحصل سيارة سوبارو سولتيرا موديل 2026 علي قوتها من بطارية سعة 71.4 كيلوواط/ساعة، وبها نظام دفع رباعي كهربائي دائم (AWD)، وبها قوة  215 حصان، وعزم دوران 336 نيوتن/ متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتتسارع من السكون إلى 100 كم/ساعة خلال 6.9 ثانية .

تاريخ شركة سوبارو في صناعة السيارات

سوبارو سولتيرا موديل 2026

يعود تاريخ سوبارو إلى عام 1917 كشركة لصناعة الطائرات، وأطلقت أول سيارة لها عام 1954، واشتهرت عالمياً بهندستها المبتكرة، خاصة نظام الدفع الرباعي المتماثل (Symmetrical AWD) ومحركات بوكسر الأفقية التي توفر توازن استثنائي وثبات على الطريق .

سولتيرا موديل 2026 سوبارو سولتيرا موديل 2026 مواصفات سوبارو سولتيرا محرك سوبارو سولتيرا هيونداي أيونيك 5 كيا EV6

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