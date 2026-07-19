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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مدى وتجهيزات iCAR V25 القادمة.. بتصميم رياضي كبير

iCUAR V25
iCUAR V25
صبري طلبه

تواصل iCAR من تعزيز تواجدها في سوق السيارات العالمية، من خلال الاستعداد لإطلاق نسخة V25 الرياضية الجديدة تحت مسمى iCAUR V25، والتي تأتي بتصميم أكبر.

وتعتمد السيارة على مفهوم يجمع بين المظهر القوي وقدرات الاستخدام المتنوعة، مع توجه واضح نحو تقديم الطابع الرياضي وتقنيات القيادة الحديثة، تحت تصميم صندوقي.

أبعاد وتصميم iCUAR V25

تعتمد iCAUR V25 على قاعدة عجلات بطول 2.820 متر، بينما يبلغ طول السيارة الإجمالي 4.636 متر، ويصل عرضها إلى 1.920 متر، في حين يبلغ ارتفاعها 1.855 متر، ويبلغ الوزن الإجمالي للسيارة 2,720 كجم.

iCAUR V25

تحمل السيارة تصميمًا خارجيًا يعتمد على الخطوط الصندوقية التي تمنحها مظهرًا قويًا، حيث تأتي مع مكان مخصص للإطار الاحتياطي في الجزء الخلفي، بالإضافة إلى وجود عتبات جانبية تساعد على تسهيل عملية الصعود والنزول من المقصورة.

وتحصل iCAUR V25 على مجموعة من التجهيزات الخارجية، من بينها المصابيح العاملة بتقنيةLED ، إلى جانب حزمة من حساسات الحركة، كما تتوفر السيارة بخيارات مختلفة للعجلات، تشمل جنوطًا بقياس 19 أو 21 بوصة، مع إطارات بمقاسات 255/55R19 أو 265/45R21  بحسب الفئة.

iCAUR V25

منظومة هجينة بمحرك تيربو 

تأتي iCAUR V25 بمنظومة حركة تعتمد على محرك بنزين تيربو سعة 1.5 لتر يعمل كمولد للطاقة، حيث يتعاون مع النظام الكهربائي لتوفير الطاقة اللازمة لتشغيل السيارة. 

ويولد المحرك قوة تصل إلى 115 كيلوواط، بينما تبلغ القوة القصوى الصافية للنظام 105 كيلوواط، وتعتمد السيارة على بطارية من نوع ليثيوم فوسفات الحديد بسعة 33.679 كيلوواط/ساعة.

iCAUR V25

وتستطيع بطارية السيارة أن توفر مدى كهربائيًا يصل إلى 145 أو 150 كيلومترًا وفق معيار WLTC، وذلك بحسب الفئة والتجهيزات، بينما تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 180 كيلومترًا في الساعة.

سيارة iCAR V25 وقدرات السحب 

دعمت السيارة iCAR V25 بإمكانات عملية تناسب الاستخدامات المختلفة، حيث تتوفر بحزمة سحب اختيارية تسمح بجر مقطورات يصل وزنها إلى 1,800 كجم.

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