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دفاعات البحرين تتصدى لهجمات جوية إيرانية وسط تصاعد المواجهة الإقليمية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

دفاعات البحرين تتصدى لهجمات جوية إيرانية وسط تصاعد المواجهة الإقليمية

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، اليوم الأحد، أن منظومات الدفاع الجوي التابعة لها نجحت في اعتراض وتدمير عدد من الهجمات الجوية الإيرانية، مؤكدة جاهزية قواتها للتعامل مع أي تهديدات تستهدف أمن المملكة.

وجاء الإعلان بعد وقت قصير من تفعيل وزارة الداخلية البحرينية صفارات الإنذار، حيث دعت المواطنين والمقيمين إلى التزام الهدوء، والتوجه إلى أقرب موقع آمن، مع متابعة المستجدات عبر القنوات الرسمية المعتمدة.

ويأتي التطور في ظل تصاعد التوتر العسكري بين إيران والولايات المتحدة، مع دخول المواجهات يومها الثامن واستمرار الضربات المتبادلة، في وقت أعلنت فيه طهران عدم التزامها بـ"مذكرة التفاهم"، بينما أكدت واشنطن أنها لا تعتبر نفسها معنية بهذا القرار.

وامتدت تداعيات التصعيد إلى دول المنطقة، حيث أعلن الجيش الكويتي، الأحد، اعتراض هجمات بصواريخ وطائرات مسيرة إيرانية، بالتزامن مع إعلان القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" تنفيذ ضربات استهدفت منشآت مراقبة ساحلية، ودفاعات جوية، وقدرات بحرية، ومواقع تخزين للصواريخ والطائرات المسيرة داخل إيران، في إطار ما وصفته بمواصلة إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية.

في السياق ذاته، أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية، نقلاً عن مسئول محلي، بأن القوات الأمريكية استهدفت موقعاً قرب شادجان جنوب غربي إيران، فيما تحدثت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" عن سماع دوي انفجارات في مدينتي بندر عباس وقشم جنوب البلاد.

قوة دفاع البحرين البحرين الهجمات الجوية الإيرانية وزارة الداخلية البحرينية إيران والولايات المتحدة

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