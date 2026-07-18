الأردن يدين تجدد الهجمات الإيرانية على البحرين والكويت ويؤكد تضامنه مع البلدين

أدان الأردن، تجدد الاعتداءات الإيرانية على مملكة البحرين ودولة الكويت، والتي استهدفت محطة للقوى الكهربائية وتقطير المياه، معتبرا أنها تمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة الدول وتهديدًا لأمنها واستقرارها.

وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية -في بيان، اليوم السبت- أن هذه الاعتداءات تعد تصعيدًا خطيرًا وخرقًا واضحًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وشددت الوزارة على تضامن الأردن الكامل مع البحرين والكويت، ووقوف المملكة إلى جانبهما في كل الإجراءات التي تتخذانها لحماية سيادتهما وأمنهما وسلامة مواطنيهما والمقيمين على أراضيهما.