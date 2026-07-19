نهائي كأس العالم.. رونالدو يكشف سر قوة منتخب إسبانيا

توقع أسطورة الكرة البرازيلية رونالدو نازاريو فوز منتخب إسبانيا على نظيره الأرجنتيني في نهائي كأس العالم 2026، مشيرًا إلى أن الماتادور الإسباني يمتلك أفضلية واضحة في أسلوب اللعب والسيطرة على مجريات المباراة.

وقال رونالدو، في تصريحات إعلامية، إنه يعتقد أن إسبانيا ستفوز بالمباراة "بسهولة"، مؤكدًا أن المنتخب الأرجنتيني لن يمتلك القدرة على العودة في النتيجة إذا نجح المنتخب الإسباني في التقدم.

وأضاف: "أعتقد أن إسبانيا ستفوز بسهولة في النهائي. الأرجنتين لا تمتلك القوة الكافية لقلب الطاولة إذا تقدمت إسبانيا، لأن المنتخب الإسباني سيستحوذ على الكرة طوال الوقت".

وأشاد رونالدو بطريقة لعب المنتخب الإسباني، قائلًا: "إسبانيا تلعب بأسلوب تلقائي ومتقن للغاية، واللاعبون يعرفون ما يجب فعله في كل لحظة وكل مرحلة من المباراة".

وتابع: "ليس لديهم أي استعجال، يحركون الكرة بسرعة، ويتحكمون في إيقاع اللعب، ويهدئون المباراة من خلال الاستحواذ، ثم يرفعون الرتم في الوقت الذي يريدونه".

موعد مباراة إسبانيا والأرجنتين في نهائي كأس العالم 2026

تقام مباراة إسبانيا والأرجنتين في نهائي كأس العالم 2026 اليوم الأحد 19 يوليو، وتنطلق في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ويترقب عشاق كرة القدم حول العالم المواجهة المرتقبة التي تجمع بين اثنين من أبرز منتخبات البطولة، في لقاء سيحسم هوية بطل العالم، وسط ترقب كبير لما ستسفر عنه القمة المنتظرة.