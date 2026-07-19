مؤيد لفلسطين وناقد لإسرائيل.. نجم منتخب إسبانيا: ساصافح ترامب حتى لا أدخل السجن

أكد بورخا إغليسياس، مهاجم المنتخب الإسباني، أنه سيلتزم ببروتوكول الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ويصافح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مراسم تتويج نهائي كأس العالم 2026، رغم انتقاداته السياسية السابقة للرئيس الأمريكي.



وقال إغليسياس، في تصريحات لمجلة بانينكا الإسبانية، إنه لا يرغب في إثارة أي جدل خلال النهائي، مضيفا مازحا: "لا أريد أن أدخل السجن، وآمل أن ينتهي الأمر بسرعة وأن أنساه."



ويُعرف مهاجم سيلتا فيغو بمواقفه الداعمة لحقوق الإنسان، إذ سبق أن انتقد إسرائيل وأعلن تأييده للاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين، كما كان من أبرز اللاعبين الذين هاجموا رئيس الاتحاد الإسباني السابق لويس روبياليس عقب واقعة تقبيله اللاعبة جيني هيرموسو دون موافقتها.



وأضاف اللاعب أن الجميع يعرف مواقفه، لكنه لا يرى أن نهائي كأس العالم هو المكان المناسب لإثارة الجدل، مؤكدًا أنه سيلتزم بإجراءات التتويج الرسمية إذا توج المنتخب الإسباني باللقب.