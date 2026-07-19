وزير الرياضة يستقبل مسئولي وادي دجلة لبحث التعاون في اكتشاف المواهب ودعم الأبطال الأولمبيين

استقبل جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، مسئولي نادي وادي دجلة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في دعم المنظومة الرياضية واكتشاف ورعاية المواهب الواعدة.

حضر اللقاء الدكتور ريمون عهدي، الرئيس التنفيذي لوادي دجلة، والمهندس عماد عاطف، نائب الرئيس للشراكات الاستراتيجية، والدكتور طارق راشد، عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على أندية وادي دجلة.

وتناول اللقاء مناقشة عدد من مجالات التعاون المشترك، وفي مقدمتها دراسة تنفيذ مبادرة وطنية لاكتشاف المواهب الرياضية تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، بهدف توسيع قاعدة الممارسة الرياضية واكتشاف العناصر المتميزة في مختلف الألعاب، تمهيدًا لإعدادها وفق برامج علمية تسهم في صناعة أبطال قادرين على تمثيل مصر في المحافل الدولية.

كما بحث الجانبان آليات رعاية ودعم الأبطال الأولمبيين، بما يعزز برامج الإعداد للاستحقاقات المقبلة، وعلى رأسها دورة الألعاب الأولمبية القادمة، من خلال تكامل الأدوار بين الوزارة والقطاع الرياضي الخاص.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز الشراكة مع المؤسسات والأندية الرياضية الرائدة، بما يسهم في تنفيذ المبادرات النوعية، وتوسيع قاعدة اكتشاف الموهوبين، وتوفير أفضل سبل الدعم للأبطال الرياضيين، مشيرًا إلى أن التعاون مع نادي وادي دجلة يمثل نموذجًا للشراكة الفاعلة التي تخدم أهداف الدولة في تطوير الرياضة المصرية.

وشهد اللقاء التأكيد على أهمية تعظيم الشراكات بين وزارة الشباب والرياضة ونادي وادي دجلة، بما يحقق الاستفادة من الإمكانات والخبرات المتبادلة، ويسهم في تنفيذ مشروعات وبرامج رياضية تدعم مسيرة تطوير الرياضة المصرية وإعداد جيل جديد من الأبطال.