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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

رئيس مركز الفيحاء للدراسات: جيش الاحتلال يسعى لفرض واقع ميداني جديد بجنوب لبنان

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
إسراء صبري

قال العميد فواز عرب، رئيس مركز الفيحاء للدراسات، إن زيارة الرئيس اللبناني إلى الولايات المتحدة تأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل تأخر إطلاق المناطق التجريبية الخاصة بتنفيذ الاتفاق، واستمرار الجيش الإسرائيلي في عمليات الهدم والتجريف وفرض وقائع ميدانية جديدة قبل الانتقال إلى أي مرحلة تنفيذية.

وأوضح عرب خلال مداخلة عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن الرئيس اللبناني وصل إلى واشنطن، ومن المقرر أن يلتقي وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، قبل اجتماعه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في إطار تحركات دبلوماسية تهدف إلى دعم الاستقرار في لبنان.

وأضاف أن بيروت تعول على الدور الأمريكي للضغط على إسرائيل من أجل تثبيت وقف إطلاق النار، ووقف عمليات الهدم والتجريف، ودفعها إلى الانسحاب من جنوب لبنان، إلى جانب متابعة تنفيذ بنود الاتفاق وانتشار الجيش اللبناني في المناطق المستهدفة.

الرئيس اللبناني الولايات المتحدة الجيش الإسرائيلي لبنان

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