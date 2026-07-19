المصري خالد نصار يتولى منصب مدير المباراة في نهائي كأس العالم 2026

يسجل المصري خالد نصار حضورًا مميزًا في نهائي كأس العالم 2026، بعدما تم تكليفه من الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) بمنصب مدير المباراة (FIFA Match Director)، وهو أحد أبرز المناصب التنظيمية داخل المباراة النهائية.

ويتولى خالد نصار مسؤولية التنسيق الكامل بين طاقم التحكيم والمنتخبين، إلى جانب رصد وتوثيق أي تجاوزات تصدر من الأجهزة الفنية أو دكتي البدلاء، بما يضمن تطبيق لوائح البطولة بكل دقة.

كما يشرف على مراسم دخول اللاعبين إلى أرض الملعب، وتنظيم عزف النشيدين الوطنيين، بالإضافة إلى التنسيق مع الجهات الأمنية، وفرق البث التلفزيوني، والإعلام، واللجنة المنظمة، لضمان خروج المباراة النهائية بأعلى مستوى تنظيمي يليق بالحدث الكروي الأكبر في العالم.