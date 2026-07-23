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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

نيسان تكشف النقاب عن ليف نيسمو 2027.. بهذه الأسعار

ليف نيسمو موديل 2027
ليف نيسمو موديل 2027
صبري طلبه

كشفت نيسان النقاب عن النسخة الجديدة من ليف نيسمو موديل 2027 في السوق الياباني، لتضيف طابعًا رياضيًا إلى واحدة من أشهر سياراتها الكهربائية.

ويأتي هذا الإصدار لتقديم نسخ أكثر تركيزًا على الأداء، مع الاحتفاظ بالمزايا التي اشتهرت بها ليف منذ ظهورها كواحدة من أوائل السيارات الكهربائية الإنتاجية.

محرك وأداء نيسان ليف نيسمو 2027

تطرح نيسان ليف نيسمو 2027 بأكثر من فئة، وتعتمد النسخة الأولى على محرك كهربائي يولد قوة تبلغ 174 حصانًا، مع عزم دوران يصل إلى 345 نيوتن متر، وتستفيد من بطارية بسعة 52 كيلوواط ساعة، ويبلغ الوزن الإجمالي لهذه الفئة 1820 كجم.

 نيسان ليف نيسمو 2027

وتأتي الفئة الأعلى بمحرك كهربائي أكثر قوة يستطيع أن ينتج قوة قدرها 214 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 355 نيوتن متر، وتعتمد على بطارية أكبر بسعة 75 كيلوواط ساعة، وهو ما يمنحها قدرات أفضل على مستوى الأداء ومدى القيادة مقارنة بالإصدار الأساسي.

تصميم نيسان ليف نيسمو 2027

جاءت نيسان ليف نيسمو 2027 بمجموعة من العناصر الخارجية التي تمنح السيارة مظهرًا أكثر رياضية، فقد زودت السيارة بإطارات Michelin Pilot Sport 5  بقياس 235 على 45 مع جنوط Enkei قياس 19 بوصة، وهي تجهيزات تستهدف تحسين الثبات إلى جانب المظهر الرياضي.

 نيسان ليف نيسمو 2027

كما حصلت السيارة على جناح خلفي رياضي، إلى جانب مجموعة من اللمسات الانسيابية التي تسهم في تحسين تدفق الهواء حول الهيكل، بما يساعد على تعزيز الكفاءة الديناميكية وتقليل مقاومة الهواء، مع منح السيارة مظهرًا أكثر تميزًا مقارنة بالإصدارات التقليدية من ليف.

 نيسان ليف نيسمو 2027

أسعار نيسان ليف نيسمو 2027 في اليابان

طرحت نيسان السيارة في السوق الياباني بثلاث فئات تختلف من حيث التجهيزات، حيث يبدأ سعر الفئة الأولى من 6,601,100 ين ياباني، وهو ما يعادل نحو 40,500 دولار أمريكي.

ويصل سعر الفئة الثانية إلى 6,952,000 ين ياباني، بما يعادل نحو 42,600 دولار أمريكي، في حين تأتي الفئة الثالثة بسعر 7,227,000 ين ياباني، أي ما يقارب 44,300 دولار أمريكي.

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