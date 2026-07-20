أفضل 5 سيارات اقتصادية موديل 2026 في مصر

يضم السوق المصري الكثير من الإصدارات الاقتصادية، والتي تتنوع بحسب التجهيزات الفنية والتقنية، إلى جانب تنوع التصميمات أيضًا، منها السيدان والرياضية.

ويقدم موقع "صدى البلد" في سياق هذا الموضوع أفضل 5 سيارات اقتصادية موديل 2026

بروتون ساجا

بروتون ساجا

دعمت بروتون ساجا بمحرك رباعي الاسطوانات، 4 سلندر، سعة 1300 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 95 حصانًا، و120 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات 4 غيارات أوتوماتيك، وتقدم السيارة بسعر يبلغ 675,000 جنيه.

نيسان صني

نيسان صني

تأتي نيسان صني بمحرك 4 سلندر رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، بقوة 108 حصان، و134 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات 5 غيار مانيوال للفئة الأولى، وآخر أوتوماتيك 4 غيار، مع تقنيات الدفع الأمامي، وبسعر يبدأ من 645,000 جنيه وصولًا إلى 810,000 جنيه.

جاك S2

جاك S2

تستمد جاك S2 قوتها من محرك رباعي الأسطوانات، بقوة قدرها 113 حصانًا، مع ناقل سرعات CVT أوتوماتيكي الأداء، وبتقنيات الجر الأمامي للعجلات، وبهذه القدرات تتسارع السيارة قياسًا من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال فترة زمنية مدتها 12.8 ثانية، وتقدم السيارة بسعر يبلغ 800 ألف جنيه.

إم جي 5

إم جي 5

تعتمد سيارة إم جي 5 على محرك رباعي الأسطوانات بسعة 1.5 لتر يعمل بتقنية السحب الطبيعي، بقوة تبلغ 120 حصانًا، مع عزم دوران يصل إلى 150 نيوتن متر، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من نوع CVT، وتبدأ أسعار السيارة من 874,990 إلى 974,990 جنيه.

ميتسوبيشي اتراج

ميتسوبيشي اتراج

تأتي ميتسوبيشي اتراج بمحرك 1200 سي سي، 3 سلندر، يمكنه إنتاج قوة إجمالية قدرها 76 حصانًا، و100 نيوتن متر من عزم الدوران، مع ناقل سرعات أوتوماتيك، وبتقنية الدفع الأمامي للعجلات، وبسعر يبلغ 740 ألف جنيه.