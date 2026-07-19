مواصفات دينزا B8 موديل 2027 الجديدة.. وكم سعرها؟

تعتبر دينزا B8 موديل 2027 من أبرز السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات التي انضمت حديثًا إلى السوق السعودي، حيث تقدم عبر فئتين هما Flagship وExecutive، مع باقة من التجهيزات إلى جانب تصميم الـ SUV.
أبعاد دينزا B8 موديل 2027
تعتمد دينزا B8 موديل 2027 على أبعاد خارجية من الفئة الرياضية، إذ يبلغ طولها 5,195 مم، بينما يصل عرضها إلى 1,994 مم، في حين يبلغ الارتفاع 1,905 مم، كما ترتكز السيارة على قاعدة عجلات بطول 2,920 مم.
محرك دينزا B8 موديل 2027
زودت دينزا B8 موديل 2027 بمنظومة تشغيل تعتمد على تقنية الهايبرد بالقابس، حيث تعمل بمحرك بنزين تيربو سعة 2.0 لتر مكون من 4 أسطوانات، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي مع نظام دفع رباعي للعجلات، بينما تنتج المنظومة بالكامل قوة إجمالية تبلغ 603 أحصنة.
بطارية ومدى دينزا B8 موديل 2027
تعتمد السيارة على بطارية بسعة 36.9 كيلوواط ساعة، ما يتيح لها السير لمسافة تصل إلى 85 كيلومترًا بالاعتماد على الطاقة الكهربائية فقط في ظروف التشغيل المناسبة، وعند الاستفادة من كامل المنظومة الهجينة، يرتفع مدى القيادة إلى 825 كيلومترًا.
وتضم السيارة خزان وقود بسعة 91.5 لتر، بما يدعم مدى السير الإجمالي، كما تدعم الشحن بالتيار المتردد AC بقدرة تصل إلى 11 كيلوواط، إلى جانب إمكانية الشحن السريع بالتيار المستمر DC بقدرة تبلغ 115 كيلوواط، ما يساعد على تقليل الوقت اللازم لإعادة شحن البطارية مقارنة بقدرات الشحن التقليدية.
أداء دينزا B8 موديل 2027
تبلغ السرعة القصوى للسيارة دينزا B8 موديل 2027 نحو 180 كم في الساعة، بينما تحتاج إلى 4.8 ثانية فقط للانطلاق من السكون إلى سرعة 100 كم في الساعة.
سعر دينزا B8 موديل 2027 في السعودية
تطرح دينزا B8 موديل 2027 في السوق السعودي عبر فئتين من التجهيزات، وتبدأ أسعارها من 281,400 ريال، بينما يصل سعر الفئة الأعلى تجهيزًا إلى 289,500 ريال.