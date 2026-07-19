مواصفات دينزا B8 موديل 2027 الجديدة.. وكم سعرها؟

تعتبر دينزا B8 موديل 2027 من أبرز السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات التي انضمت حديثًا إلى السوق السعودي، حيث تقدم عبر فئتين هما Flagship وExecutive، مع باقة من التجهيزات إلى جانب تصميم الـ SUV.

أبعاد دينزا B8 موديل 2027

تعتمد دينزا B8 موديل 2027 على أبعاد خارجية من الفئة الرياضية، إذ يبلغ طولها 5,195 مم، بينما يصل عرضها إلى 1,994 مم، في حين يبلغ الارتفاع 1,905 مم، كما ترتكز السيارة على قاعدة عجلات بطول 2,920 مم.

دينزا B8 موديل 2027

محرك دينزا B8 موديل 2027

زودت دينزا B8 موديل 2027 بمنظومة تشغيل تعتمد على تقنية الهايبرد بالقابس، حيث تعمل بمحرك بنزين تيربو سعة 2.0 لتر مكون من 4 أسطوانات، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي مع نظام دفع رباعي للعجلات، بينما تنتج المنظومة بالكامل قوة إجمالية تبلغ 603 أحصنة.

دينزا B8 موديل 2027

بطارية ومدى دينزا B8 موديل 2027

تعتمد السيارة على بطارية بسعة 36.9 كيلوواط ساعة، ما يتيح لها السير لمسافة تصل إلى 85 كيلومترًا بالاعتماد على الطاقة الكهربائية فقط في ظروف التشغيل المناسبة، وعند الاستفادة من كامل المنظومة الهجينة، يرتفع مدى القيادة إلى 825 كيلومترًا.

دينزا B8 موديل 2027

وتضم السيارة خزان وقود بسعة 91.5 لتر، بما يدعم مدى السير الإجمالي، كما تدعم الشحن بالتيار المتردد AC بقدرة تصل إلى 11 كيلوواط، إلى جانب إمكانية الشحن السريع بالتيار المستمر DC بقدرة تبلغ 115 كيلوواط، ما يساعد على تقليل الوقت اللازم لإعادة شحن البطارية مقارنة بقدرات الشحن التقليدية.

دينزا B8 موديل 2027

أداء دينزا B8 موديل 2027

تبلغ السرعة القصوى للسيارة دينزا B8 موديل 2027 نحو 180 كم في الساعة، بينما تحتاج إلى 4.8 ثانية فقط للانطلاق من السكون إلى سرعة 100 كم في الساعة.

دينزا B8 موديل 2027

سعر دينزا B8 موديل 2027 في السعودية

تطرح دينزا B8 موديل 2027 في السوق السعودي عبر فئتين من التجهيزات، وتبدأ أسعارها من 281,400 ريال، بينما يصل سعر الفئة الأعلى تجهيزًا إلى 289,500 ريال.