قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طائرات F-16 وF-35 تتجه نحو الشرق الأوسط.. ماذا يعني تحريك أمريكا مقاتلاتها للمنطقة؟
انفجارات قوية تهز ضواحي أربيل بكردستان العراق
تأجيل محاكمة 20 متهما بقضية الهيكل الإداري للإخوان في أوسيم لـ 21 سبتمبر
محمد حجازي: الاستثمار الزراعي في تنزانيا يعزز الأمن الغذائي ويوفر احتياجات مصر المائية
ترامب: وقف إطلاق النار هذا الأسبوع أو تصعيد كبير
مش كوبري للأهلي.. رسالة من حسام عبد المجيد قبل احترافه في بلغاريا
الجيش الكويتي: أضرار جسيمة وحرائق في منشآت حيوية جراء الهجمات الإيرانية
الدفاعات الجوية الروسية تدمر 161 مسيرة أوكرانية خلال 12 ساعة
مصر تدين الاعتداء الإيراني على الكويت: تغليب الحلول الدبلوماسية يحفظ أمن واستقرار المنطقة
انفراد.. أول تعليق من إيفايلو بيتيف بشأن مفاوضات تدريب الزمالك
ارتفاع أسعار النفط عالميا
الري تطمئن المصريين: السد العالي جاهز لأسوأ السيناريوهات.. وهذا موقفنا من السد الإثيوبي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مواصفات دينزا B8 موديل 2027 الجديدة.. وكم سعرها؟

دينزا B8 موديل 2027
دينزا B8 موديل 2027
صبري طلبه

تعتبر دينزا B8 موديل 2027 من أبرز السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات التي انضمت حديثًا إلى السوق السعودي، حيث تقدم عبر فئتين هما Flagship وExecutive، مع باقة من التجهيزات إلى جانب تصميم الـ SUV.

أبعاد دينزا B8 موديل 2027

تعتمد دينزا B8 موديل 2027 على أبعاد خارجية من الفئة الرياضية، إذ يبلغ طولها 5,195 مم، بينما يصل عرضها إلى 1,994 مم، في حين يبلغ الارتفاع 1,905 مم، كما ترتكز السيارة على قاعدة عجلات بطول 2,920 مم.

دينزا B8 موديل 2027

محرك دينزا B8 موديل 2027

زودت دينزا B8 موديل 2027 بمنظومة تشغيل تعتمد على تقنية الهايبرد بالقابس، حيث تعمل بمحرك بنزين تيربو سعة 2.0 لتر مكون من 4 أسطوانات، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي مع نظام دفع رباعي للعجلات، بينما تنتج المنظومة بالكامل قوة إجمالية تبلغ 603 أحصنة.

دينزا B8 موديل 2027

بطارية ومدى دينزا B8 موديل 2027

تعتمد السيارة على بطارية بسعة 36.9 كيلوواط ساعة، ما يتيح لها السير لمسافة تصل إلى 85 كيلومترًا بالاعتماد على الطاقة الكهربائية فقط في ظروف التشغيل المناسبة، وعند الاستفادة من كامل المنظومة الهجينة، يرتفع مدى القيادة إلى 825 كيلومترًا.

دينزا B8 موديل 2027

وتضم السيارة خزان وقود بسعة 91.5 لتر، بما يدعم مدى السير الإجمالي، كما تدعم الشحن بالتيار المتردد AC بقدرة تصل إلى 11 كيلوواط، إلى جانب إمكانية الشحن السريع بالتيار المستمر DC بقدرة تبلغ 115 كيلوواط، ما يساعد على تقليل الوقت اللازم لإعادة شحن البطارية مقارنة بقدرات الشحن التقليدية.

دينزا B8 موديل 2027

أداء دينزا B8 موديل 2027

تبلغ السرعة القصوى للسيارة دينزا B8 موديل 2027 نحو 180 كم في الساعة، بينما تحتاج إلى 4.8 ثانية فقط للانطلاق من السكون إلى سرعة 100 كم في الساعة. 

دينزا B8 موديل 2027

سعر دينزا B8 موديل 2027 في السعودية

تطرح دينزا B8 موديل 2027 في السوق السعودي عبر فئتين من التجهيزات، وتبدأ أسعارها من 281,400 ريال، بينما يصل سعر الفئة الأعلى تجهيزًا إلى 289,500 ريال.

دينزا دينزا B8 دينزا B8 موديل 2027 سعر دينزا B8 سعر دينزا B8 موديل 2027

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مبارة إسبانيا

بث مباشر مجانًا.. قناة مفتوحة لمشاهدة مبارة إسبانيا والأرجنتين في نهائي كأس العالم 2026

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يصدق على قانون خطة التنمية الاقتصادية.. تفاصيل

سعر الذهب

1700 جنيه | قفزة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

لينك نتيجة الثانوية العامة 2026

لينك نتيجة الثانوية العامة 2026 .. اضغط هنا وسجل بياناتك الآن

صرف مرتبات يوليو2026

القبض بكرة.. جدول المرتبات الجديدة بعد الزيادة.. رسمياً

تحذير جديد من إنستاباي للمستخدمين.. انتبه لهذه المعلومات

تحذير جديد وعاجل من إنستاباي للمستخدمين.. انتبه لهذه المعلومات

وزير التربية والتعليم

التعليم تنفي زيادة مجموع الشهادة الإعدادية لـ320 درجة من العام المقبل

رابط نتيجة الثانوية العامة 2026

رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 صدى البلد .. سجل بياناتك واعرف درجاتك

ترشيحاتنا

السفير فائد مصطفى لراديو النيل: مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين يجسد الموقف العربي الموحد لدعم اللاجئين وحماية حقوقهم

السفير فائد مصطفى لراديو النيل: مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين يجسد الموقف العربي الموحد لدعم اللاجئين وحماية حقوقهم

انطلاق المدرسة الصيفية لسفراء المناخ بجامعة الإسكندرية لإعداد كوادر في الاستدامة والعمل المناخي

انطلاق المدرسة الصيفية لسفراء المناخ بجامعة الإسكندرية لإعداد كوادر في الاستدامة والعمل المناخي

البابا لاون

قداسة البابا لاون: ملكوت الله ينمو بصمت والخير ينتصر بالصبر والمحبة

بالصور

استغلي الصيف واستعدى لرمضان.. طريقة تجفيف البرقوق وعمل القراصيا في المنزل

البرقوق والقراصيا
البرقوق والقراصيا
البرقوق والقراصيا

بيتهرب برة مصر.. القوات المسلحة تنشر شهادات مسؤولين يحذرون من ظاهرة "الدهابة"

درع الجنوب
درع الجنوب
درع الجنوب

القبض بكرة.. جدول المرتبات الجديدة بعد الزيادة.. رسمياً

صرف مرتبات يوليو2026
صرف مرتبات يوليو2026
صرف مرتبات يوليو2026

ياسمينا العبد في ضيافة "بيت مراد" السبت المقبل

ياسمينا العبد
ياسمينا العبد
ياسمينا العبد

فيديو

إيمان عبد اللطيف

تغطية خاصة| تكريم بطلي إنقاذ أسرة من سيارة غارقة بالغربية

إيمان عبد اللطيف

تغطية خاصة| عادت للشرقية من جديد.. إنقاذ ثاني مـ صاب بلدغة ثعبان

وزير الدفاع يشهد فعاليات اليوم العلمي للكلية الفنية العسكرية

وزير الدفاع يشهد فعاليات اليوم العلمي للكلية الفنية العسكرية.. فيديو وصور

رسالة الوداع

رحل بعد صراع مع المرض.. آخر ما قاله أحمد جلال نجم «حضرة المتهم أبي»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: النفايات الإليكترونية خطر يتسلل من أيدينا للبيئة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: متلازمة كاثرين

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدق حلمك

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نبوءة أم عماد

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: العلاقة الإيجابية.. بوابة الطمأنينة الأسرية

المزيد