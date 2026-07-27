بقوة 1113 حصانا.. جيلي جالاكسي كروزر 700 | صور

أعلنت شركة جيلي عن طرازها الجديد جيلي جالاكسي كروزر 700، وتنتمي جالاكسي كروزر لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتمتلك تصميم عصري وجذاب .

جيلي جالاكسي كروزر 700

أبعاد جيلي جالاكسي كروزر 700

جيلي جالاكسي كروزر 700

تأتى سيارة جيلي جالاكسي كروزر 700 في سوق السيارات بطول 5085 مم، وعرض 1999 مم، وارتفاع 1912 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2.9 متر، وبها هيكل مربع وإطار احتياطي كامل الحجم مثبت على الباب الخلفي مع غطاء خارجي.

محرك جيلي جالاكسي كروزر 700

جيلي جالاكسي كروزر 700

تحصل سيارة جيلي جالاكسي كروزر 700 علي قوتها من محرك 4 سلندر سعة 15000 سي سي، بجانب 3 محركات كهربائية، وتنتج قوة 1113 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

مواصفات جيلي جالاكسي كروزر 700

تمتلك سيارة جيلي جالاكسي كروزر 700 الكثير من المميزات من ضمنها، شبك أمامي كبير، وشريط إضاءة مدمج يضم 84 وحدة LED، وبها مصابيح أمامية تحتوي كل مجموعة منها على 228 وحدة LED، وبها مصابيح خلفية عمودية تضم 708 وحدات إضاءة حمراء.

جيلي جالاكسي كروزر 700 الجديدة

ووفرت جيلي في سيارة جيلي جالاكسي كروزر 700 أكثر من 50 نقطة تركيب مجهزة مسبقًا لإضافة التعديلات، وتدعم تركيب 80% من تجهيزات الطرق الوعرة، وبها شاشة وسطية مقاس 15.4 بوصة، ولوحة عدادات مقاس 10.2 بوصة، وشاشة للراكب الأمامي مقاس 12.66 بوصة، وشاشة تحكم خلفية وشاشة عرض أمامية مقاس 15.2 بوصة، ويمكن للشاشات عرض بيانات القيادة على الطرق الوعرة مثل الارتفاع وميلان الطريق ووضعية السيارة، مع احتفاظ لوحة القيادة بعدد كبير من الأزرار الفعلية لتسهيل استخدامها .

سيارة جيلي جالاكسي كروزر 700

ويوجد بـ جيلي جالاكسي كروزر 700، ثلاجة ونظام تسخين بسعة 18.5 لتر، تعمل ضمن درجات حرارة تتراوح بين 6 درجات مئوية تحت الصفر و50 درجة، ويوجد بـ المقاعد حشوة مكونة من عشر طبقات مع التهوية والتدفئة، وبها نظام تدليك من 14 نقطة للمقاعد الأمامية، ومسند كهربائي للساقين في مقعد الراكب الأمامي يتحرك لمسافة تصل إلى 28 سم.