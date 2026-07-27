قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اللواء وليد الشبراوى مديرا لأمن القليوبية
الاتحاد الأوروبي يحذر من تجاوز حرائق الغابات قدراته المتاحة
مفاجأة في ملف التموين | حذف 2.9 مليون مواطن من منظومة الدعم خلال 6 سنوات
كاف يحدد موعد قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية
الخارجية الفرنسية : استدعاء سفيرنا في طهران عمل استفزازي
أبو العينين يهنئ فاروق حسني بجائزة النيل في الفنون
حقيقة ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 الآن .. رد عاجل من التعليم
طقس الثلاثاء 28 يوليو 2026.. ارتفاع الحرارة وتحذيرات من الرطوبة
التعليم: انتظروا نتيجة الثانوية العامة 2026 خلال الـ48 ساعة القادمة
إسرائيل توافق على الإفراج عن 60 معتقلا فلسطينيا من عوفر وسدي تيمان إلى غزة
اعتماد نتيجة امتحانات شهادات البعوث الإسلامية لعام 2026.. الرابط الرسمي
إسعاد يونس تعلق على أزمة حق الأداء العلني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بقوة 1113 حصانا.. جيلي جالاكسي كروزر 700 | صور

جيلي جالاكسي كروزر 700
جيلي جالاكسي كروزر 700
إبراهيم القادري

أعلنت شركة جيلي عن طرازها الجديد جيلي جالاكسي كروزر 700، وتنتمي جالاكسي كروزر لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتمتلك تصميم عصري وجذاب .

جيلي جالاكسي كروزر 700

أبعاد جيلي جالاكسي كروزر 700

جيلي جالاكسي كروزر 700

تأتى سيارة جيلي جالاكسي كروزر 700 في سوق السيارات بطول 5085 مم، وعرض 1999 مم، وارتفاع 1912 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2.9 متر، وبها هيكل مربع وإطار احتياطي كامل الحجم مثبت على الباب الخلفي مع غطاء خارجي.

محرك جيلي جالاكسي كروزر 700

جيلي جالاكسي كروزر 700

تحصل سيارة جيلي جالاكسي كروزر 700 علي قوتها من محرك 4 سلندر سعة 15000 سي سي، بجانب 3 محركات كهربائية، وتنتج قوة 1113 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

مواصفات جيلي جالاكسي كروزر 700

تمتلك سيارة جيلي جالاكسي كروزر 700 الكثير من المميزات من ضمنها، شبك أمامي كبير، وشريط إضاءة مدمج يضم 84 وحدة LED، وبها مصابيح أمامية تحتوي كل مجموعة منها على 228 وحدة LED، وبها مصابيح خلفية عمودية تضم 708 وحدات إضاءة حمراء.

جيلي جالاكسي كروزر 700 الجديدة 

ووفرت جيلي في سيارة جيلي جالاكسي كروزر 700 أكثر من 50 نقطة تركيب مجهزة مسبقًا لإضافة التعديلات، وتدعم تركيب 80% من تجهيزات الطرق الوعرة، وبها شاشة وسطية مقاس 15.4 بوصة، ولوحة عدادات مقاس 10.2 بوصة، وشاشة للراكب الأمامي مقاس 12.66 بوصة، وشاشة تحكم خلفية وشاشة عرض أمامية مقاس 15.2 بوصة، ويمكن للشاشات عرض بيانات القيادة على الطرق الوعرة مثل الارتفاع وميلان الطريق ووضعية السيارة، مع احتفاظ لوحة القيادة بعدد كبير من الأزرار الفعلية لتسهيل استخدامها .

سيارة جيلي جالاكسي كروزر 700

ويوجد بـ  جيلي جالاكسي كروزر 700، ثلاجة ونظام تسخين بسعة 18.5 لتر، تعمل ضمن درجات حرارة تتراوح بين 6 درجات مئوية تحت الصفر و50 درجة، ويوجد بـ المقاعد حشوة مكونة من عشر طبقات مع التهوية والتدفئة، وبها نظام تدليك من 14 نقطة للمقاعد الأمامية، ومسند كهربائي للساقين في مقعد الراكب الأمامي يتحرك لمسافة تصل إلى 28 سم.

جالاكسي كروزر جيلي جالاكسي كروزر 700 أبعاد جيلي جالاكسي كروزر كروزر 700 محرك جيلي جالاكسي كروزر 700 مواصفات جيلي جالاكسي كروزر 700

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

حقيقة ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 اليوم .. توضيح عاجل الآن

نتيجة الثانوية العامة 2026

ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 على صدى البلد خلال ساعات|سجل الآن

نتيجة الثانوية العامة 2026

ترقبوا نتيجة الثانوية العامة 2026 خلال ساعات على صدى البلد|سجل بياناتك هنا

الثانوية العامة

إعلان نتيجة الثانوية العامة 2026 الخميس المقبل.. مفاجأة للطلاب

نتيجة الثانوية العامة 2026

بلوجر تثير الجدل: نتيجة الثانوية العامة ظهرت لابني.. والتعليم تنفي وتحذر|القصة كاملة

وزارة الداخلية

خلال ساعات.. الداخلية تستعد لإعلان حركة تنقلات ضباط الشرطة 2026

الذهب

لو معاك فلوس الحق اشتري ذهب.. الشعبة تفجر مفاجأة

امين عمر

صدمة وذهول ومليون رسالة وتعليق.. أمين عمر يكشف كواليس حواره مع حكم مباراة مصر والأرجنتين

ترشيحاتنا

الأردن يدين الهجمات على منشآت نفطية في السعودية

الأردن يدين الهجمات على منشآت نفطية في السعودية

التشيك تحذر رعاياها من السفر إلى جنوب غرب فرنسا وسط استمرار حرائق الغابات

التشيك تحذر رعاياها من السفر إلى جنوب غرب فرنسا وسط استمرار حرائق الغابات

الاتحاد الإفريقي يبحث مع نيجيريا وأنجولا تطورات غرب إفريقيا والساحل

الاتحاد الإفريقي يبحث مع نيجيريا وأنجولا تطورات غرب إفريقيا والساحل

بالصور

طريقة عمل شركسية الحمام.. وصفة شهية بالصوص الأبيض والجوز

شركسية
شركسية
شركسية

4 أفكار لغداء صحي متوازن ومشبع

4 أفكار لغداء صحي متوازن ومشبع
4 أفكار لغداء صحي متوازن ومشبع
4 أفكار لغداء صحي متوازن ومشبع

سلاف فواخرجي تتألق في أحدث جلسة تصوير

سلاف فواخرجي
سلاف فواخرجي
سلاف فواخرجي

طريقة عمل سلطة التين بالأفوكادو والمانجو

سلطة الصيف بـ التين بالأفوكادو والمانجو
سلطة الصيف بـ التين بالأفوكادو والمانجو
سلطة الصيف بـ التين بالأفوكادو والمانجو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 74 عاما علي ثورة يوليو المجيدة.. هل تغير مفهوم الثورة؟!

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: رسائل

د.محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: حين تدير الروبوتات المصانع

شحاته السيد

شحاته السيد يكتب: من تشويش البيانات إلى غرور العقل!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مين السبب !!

المزيد