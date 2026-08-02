مواصفات افاتار 07 موديل 2027 الجديدة

يضم سوق السيارات المصري الكثير من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2027، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

افاتار 07 موديل 2027

وتوافره هذه الطرازات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: افاتار 07 موديل 2027 ، وتنتمي 07 لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

أبعاد افاتار 07 موديل 2027

افاتار 07 موديل 2027

تأتى سيارة افاتار 07 موديل 2027 في سوق السيارات المصري بطول 4825 مم، وعرض 1980 مم، وارتفاع 1620 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2940 مم .

محرك افاتار 07 موديل 2027

افاتار 07 موديل 2027

تحصل سيارة افاتار 07 موديل 2027 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها قوة 310 حصان، وبها عزم دوران 333 نيوتن/متر، وبها بطارية سعة 39.5 كيلووات/ساعة، ويمكنها قطع مدي سير يصل إلي 207 كم/ساعة بالبطارية، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 7.14 ثانية، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

مواصفات افاتار 07 موديل 2027

زودت سيارة افاتار 07 موديل 2027 بالعديد من المميزات من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وبها هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها حساسات اماميه، وبها حساسات خلفيه، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكتروني .

افاتار 07 موديل 2027

بالاضافة إلي ان سيارة افاتار 07 موديل 2027 بها، Daytime running lights، وبها Equipped for disabled، وبها Tyre pressure sensor، وبها Xenon Headlights، وبها Front Camera، وبها Immobilizer Key، وبها Alarm/Anti-Theft System، وبها Fog Lights .

افاتار 07 موديل 2027

ويوجد بـ سيارة افاتار 07 موديل 2027 أيضا، Fog Lights، ومدخل AUX، وبها مدخل USB، وبها بلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها Front Speakers، وبها Rear speakers، وبها تكيف، وبها ريموت كنترول، وبها مرايات كهربائية، وبها مرايات ضم، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها باور ستيرنج، وبها نظام ذكى لركن السيارة، وبها كراسي كهربائية، وبها فتحة سقف بانوراما، وبها شاشة متعدة الوسائط تعمل باللمس .

سعر افاتار 07 موديل 2027

افاتار 07 موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة افاتار 07 موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 290 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة افاتار 07 موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 690 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة افاتار 07 موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 790 ألف جنيه .