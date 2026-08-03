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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

هينيسي الأمريكية تكشف الستار عن وحش Blackbird الخارق .. صور

هينيسي Blackbird
هينيسي Blackbird
صبري طلبه

كشفت شركة هينيسي الأمريكية عن أحدث مشاريعها في عالم السيارات الخارقة، من خلال طراز Blackbird، الذي يمثل إضافة جديدة إلى سلسلة السيارات عالية الأداء.
 

ويأتي هذا الطراز بإنتاج محدود للغاية، إذ أكدت هينيسي أن إجمالي النسخ المقرر تصنيعها لن يتجاوز 71 سيارة فقط على مستوى العالم، وهو ما يمنح الإصدار طابعًا خاص. 

هينيسي Blackbird 

إصدار Blackbird الخارق 

يأتي إطلاق Blackbird بعد النجاحات التي حققتها هينيسي مع طرازات فينوم، وفي مقدمتها نسختا Venom F5 وVenom GT، اللتان رسختا حضور الشركة بين أبرز الأسماء المتخصصة في تطوير السيارات الخارقة.

واختارت هينيسي اسم Blackbird استلهامًا من طائرة الاستطلاع الشهيرة Lockheed SR-71 Blackbird، في إشارة إلى السرعة العالية والتقنيات المتقدمة التي ارتبطت بهذه الطائرة.

هينيسي Blackbird 

محرك Blackbird الخارقة 

تعتمد هينيسي Blackbird على محرك يتكون من 8 أسطوانات على شكل V  بسعة 6.2 لتر، وقد جرى تطويره بالتعاون مع شركة Ilmor المتخصصة في هندسة المحركات عالية الأداء.

هينيسي Blackbird 

وتبلغ قوة المحرك ما بين 800 و850 حصانًا وفق إعدادات النسخة، مع قدرة على الوصول إلى أكثر من 9 آلاف دورة في الدقيقة، بينما اعتمدت هينيسي في Blackbird على ناقل حركة يدوي مكون من ست سرعات.

هينيسي Blackbird 

وتعتمد Blackbird  على تقنية الدفع الخلفي للعجلات، وتشير التقديرات الأولية إلى أن السيارة قادرة على الانطلاق من السكون إلى سرعة 96 كيلومترًا في الساعة خلال نحو 2.5 ثانية، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 354 كيلومترًا في الساعة.

سعر السيارة Blackbird

حددت هينيسي السعر المبدئي لسيارة Blackbird عند 2.5 مليون دولار في الأسواق العالمية، لتدخل بذلك ضمن فئة السيارات الخارقة الأعلى سعرًا.

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