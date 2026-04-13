بلمسات هينيسي.. الكشف عن أقوى موستانج معدلة في العالم

كشفت هينيسي بيرفورمانس عن أحدث مشاريعها المعدلة التي تستند إلى فورد موستانج، تحت اسم سوبر فينوم، ويأتي هذا الطراز كإصدار احتفالي محدود الإنتاج، حيث سيتم تصنيع 35 وحدة فقط على مستوى العالم، ما يمنحه طابعًا حصريًا ويضعه ضمن الفئة النادرة من السيارات المعدلة.

موستانج سوبر فينوم

تعتمد هذه النسخة على محرك V8 بسعة 5.0 لتر، تم تطويره بشكل مكثف من خلال إضافة شاحن فائق كبير، ما أدى إلى رفع القوة الإجمالية إلى نحو 850 حصانًا، مع عزم دوران يصل إلى 881 نيوتن متر عند 4,900 دورة في الدقيقة، ويعكس هذا التعديل تركيز هينيسي على تعزيز الأداء دون تغيير الأساس الميكانيكي للمحرك، مع تحسينات شاملة تضمن استجابة أسرع وقدرة أكبر على التسارع.

موستانج سوبر فينوم

تستطيع السيارة فورد موستانج التسارع من وضع الثبات 0 وصولًا إلى سرعة 96 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تستغرق 3.2 ثانية، ما يضعها ضمن فئة السيارات عالية الأداء المعدلة التي تركز على تحقيق أزمنة تسارع منخفضة، كما تستطيع السيارة قطع مسافة الربع ميل خلال 10.9 ثانية فقط، بسرعة تصل إلى 214 كيلومتر في الساعة.

موستانج سوبر فينوم

حصلت السيارة على مجموعة من التعديلات الخارجية التي تهدف إلى تحسين الأداء الهوائي وإبراز الطابع الرياضي، وتشمل هذه التحديثات عجلات خفيفة الوزن بقياس 20 بوصة باللون الأسود، إلى جانب إضافة شعارات خاصة تشير إلى عدد النسخ المحدودة على الرفارف الأمامية، كما تتضمن التعديلات غطاء محرك مزود بفتحات تهوية، وجناح خلفي بارز، وشبك أمامي بتصميم مفتوح لزيادة تدفق الهواء، بالإضافة إلى عتبات جانبية تعزز من الثبات عند السرعات المرتفعة.

موستانج سوبر فينوم

ويؤكد العدد المحدود للإنتاج أن هذه النسخة موجهة للباحثين عن التفرد، حيث لا تقتصر قيمتها على الأداء فقط، بل تمتد إلى ندرتها في الأسواق، مع مواصلة هينسيس تقديم نماذج حصرية تجمع بين القوة العالية والإنتاج المحدود.