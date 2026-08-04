لامبورجيني تيميراريو الخارقة تنطلق بقوة 800 حصان .. صور

تعد لامبورجيني واحدة من أشهر الشركات الإيطالية المتخصصة في صناعة السيارات الرياضية الخارقة، إذ تأسست عام 1963، ومنذ انطلاقها نجحت في ترسيخ مكانتها بين أبرز العلامات العالمية التي تقدم سيارات تجمع بين الأداء العالي والتصميم المميز.

وطرحت العلامة الإيطالية خلال مسيرتها العديد من الطرازات التي تركت بصمة واضحة في هذه الفئة، وتواصل هذا النهج مع تيميراريو، التي تمثل أحدث سياراتها الخارقة، والتي تعتمد على منظومة دفع هجينة تجمع بين محرك احتراق داخلي وتقنيات كهربائية حديثة.

لامبورجيني تيميراريو

لامبورجيني تيميراريو والمنظومة الفنية

تعتمد لامبورجيني تيميراريو على منظومة دفع هجينة قابلة للشحن، تضم محرك بنزين ثماني الأسطوانات على شكل V بسعة 4.0 لتر مزودًا بشاحني تيربو، ويرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض مكون من ثماني سرعات، مع نظام دفع كلي للعجلات، ويولد محرك الاحتراق الداخلي قوة تصل إلى 800 حصان، بينما يبلغ عزم الدوران 730 نيوتن متر.

لامبورجيني تيميراريو والقوة الإجمالية

ترتفع القوة الإجمالية لمنظومة الدفع إلى 920 حصانًا بفضل دمج المحركات الكهربائية مع محرك الاحتراق الداخلي، وتنعكس هذه المنظومة على أرقام الأداء، حيث تستطيع السيارة الانطلاق من السكون إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 2.7 ثانية، بينما تبلغ سرعتها القصوى 343 كيلومترًا في الساعة، كما توفر المنظومة الهجينة إمكانية القيادة بالطاقة الكهربائية لمسافة تصل إلى 3.5 كيلومترات.

لامبورجيني تيميراريو

أبعاد لامبورجيني تيميراريو

تنتمي تيميراريو إلى فئة السيارات الخارقة، ويظهر ذلك من خلال تصميمها منخفض الارتفاع وأبعادها الخارجية، ويبلغ طول السيارة 4.706 متر، بينما يصل عرضها إلى 1.996 متر، في حين يبلغ ارتفاعها 1.201 متر فقط، كما ترتكز على قاعدة عجلات بطول 2.658 متر، ويبلغ وزنها بدون ركاب 1.690 كيلوجرام.

لامبورجيني تيميراريو

تجهيزات لامبورجيني تيميراريو الخارجية

تحصل لامبورجيني تيميراريو على مجموعة من التجهيزات الخارجية التي تتماشى مع فئة السيارات الخارقة، حيث تأتي مزودة بمصابيح أمامية وخلفية تعمل بالكامل بتقنية LED، كما تعتمد السيارة على عجلات رياضية بقياس 20 بوصة في الأمام و21 بوصة في الخلف.