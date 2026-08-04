قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دعاء النوم للسكينة والاطمئنان.. أدعية نبوية للتخلص من الفزع والأرق قبل النوم
انخفاض طفيف بالحرارة واضطراب بالملاحة البحرية| حالة الطقس في مصر اليوم
نشأت الديهي: تحويل الدعم إلى نقدي يضمن وصوله لمستحقيه
بالتراضي.. تفاصيل جلسة في الزمالك أنهت عقد سيف الدين الجزيري
تبدأ من جنيه واحد للرغيف.. التموين تعلن أسعار الخبز السياحي والفينو الرسمية
بعد صلاة الظهر.. تشييع جثمان شقيق محمد هنيدي من مسجد الرضوان
ترامب: الهجرة غير الشرعية وأزمة الطاقة يقتلان أوروبا
هبوط اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 4 أغسطس 2026 .. كم سعر عيار 21؟
حتى لو الشقة مقفولة .. الكهرباء تقر 30 جنيهًا زيادة في رسوم خدمة العملاء
بعد زيادة الشرائح ورسوم خدمة العملاء.. اعرف سر خصم 428 جنيها من رصيد عداد الكهرباء
وصلت 100 جنيه .. زيادة رسوم خدمة العملاء في فواتير الكهرباء
بناءً على رغبة أسرة الفنان.. منع تصوير جنازة شقيق محمد هنيدي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

كل ما تريد معرفته عن نيسان أرمادا.. عملاق الأداء الرياضي

نيسان ارمادا
نيسان ارمادا
صبري طلبه

قدمت نيسان أول ظهور لسيارة أرمادا عام 2003، لتدخل بها منافسات فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات كبيرة الحجم، واستطاعت منذ ذلك الوقت أن تحافظ على مكانتها في عدد من الأسواق العالمية بفضل اعتمادها على المساحات الرحبة، والقدرات الفنية عالية الأداء، وصولًا إلى أحدث إصدار والذي نتحدث عنه في هذا الموضوع.

أبعاد نيسان ارمادا

تعتمد نيسان أرمادا على هيكل خارجي يعكس فئة السيارة، حيث يبلغ طولها 5.323 متر، بينما يصل عرضها إلى 2.349 متر، ويبلغ ارتفاعها 1.978 متر، مع قاعدة عجلات تمتد إلى 3.075 متر، وسقف زجاجي بانوراما.

 نيسان ارمادا

كما زودت السيارة بمصابيح أمامية وخلفية تعمل بتقنية LED، إلى جانب إضاءة نهارية من التقنية نفسها، وتحصل على عجلات رياضية قياس 22 بوصة مصنوعة من الألمنيوم، فيما تأتي المرايا الخارجية مزودة بخاصية الضبط والطي الكهربائي، مع التدفئة، والذاكرة.

محرك وأداء نيسان ارمادا

تقدم نيسان مجموعة من الفئات المزودة بنظام دفع رباعي، وتعتمد جميعها على محرك بنزين سداسي الأسطوانات بسعة 3.5 لتر مزود بشاحني تيربو، ويرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من تسع سرعات، وتبلغ قوة المحرك 425 حصانًا، بينما يصل عزم الدوران إلى 699 نيوتن متر، مع خزان وقود سعته 89 لترًا، كما تصل قدرة السحب إلى 3.855 كيلوجرام.

 نيسان ارمادا

تجهيزات نيسان ارمادا

تضم المقصورة مجموعة من التجهيزات حيث يأتي المقود مكسوًا بالجلد ويدعم التحكم متعدد الوظائف، مع خاصية التدفئة وحفظ إعدادات الذاكرة، كما زودت السيارة بشاشة معلومات وترفيه قياس 14.3 بوصة تدعم التشغيل اللاسلكي لكل من آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، إلى جانب شاشة عدادات رقمية، وشاشة عرض للمعلومات على الزجاج الأمامي.

وتعتمد نيسان أرمادا على نظام تكييف أوتوماتيكي ثلاثي المناطق، مع فتحات تهوية مستقلة للصفين الثاني والثالث، كما تتوفر السيارة بشاحن لاسلكي للهواتف الذكية، ومنظومة صوتية من Klipsch تضم 12 سماعة.

وتضم أيضًا السيارة تجهيزات السلامة تشمل الوسائد الهوائية، وحساسات الركن، وكاميرا رؤية محيطية بزاوية 360 درجة، ونظام تثبيت السرعة، وتقنية مراقبة المنطقة العمياء، وتحذير حركة المرور الخلفية، وتحذير التصادم الخلفي، بالإضافة إلى نظام مراقبة إجهاد السائق.

نيسان أرمادا نيسان ارمادا مواصفات نيسان ارمادا سيارة نيسان ارمادا السيارة نيسان ارمادا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حقيقة توقع وقوع زلزال كبير يومي 4 و5 أغسطس

هل يحدث زلزال كبير يومي 4 و5 أغسطس؟ البحوث الفلكية تكشف التفاصيل

بسمة سمير

ماتت وأولادها في حضنها .. سيدة تفارق الحياة بسبب فزع زلزال الفجر

تنسيق الجامعات

جايب 65% علمي علوم؟.. هذه الكليات تنتظرك في تنسيق الجامعات 2026

الضحية

راح المصحة على رجله ورجع جثة.. حلم عريس الإسماعيلية انتهى قبل ما يبدأ

وزير التربية والتعليم

بـ70 جنيه .. رسوم تسليم شهادات نجاح طلاب الثانوية العامة

جنازة القتلى في إثيوبيا

زلزال في إثيوبيا.. مقتل 14 شخصا بعد انهيار أرضي بإقليم أمهرة

العاطل

ادعولي يا أخواتي أنا طالع المنصة.. آخر ظهور للمتهم بانتحال صفة قاضٍ قبل القبض عليه

للسيدة صاحبة فيديو الزوج

سافرت واتغربت وخد دهبي وعزالي واتجوز بيهم.. صاحبة فيديو "سب الزوج " تكشف تفاصيل جديدة

ترشيحاتنا

انشقاق الأرض

هل تنشق الأرض أثناء الزلزال .. إليك الإجابة

الجلاش بالبسطرمة

طريقة عمل الجلاش بالبسطرمة في الفرن

ميريهان حسين

ميريهان حسين تستعرض رشاقتها بفستان لافت

بالصور

تراجع الخصومات يعكس انتعاش الطلب على السيارات الكهربائية في ألمانيا

السيارات الكهربائية في ألمانيا
السيارات الكهربائية في ألمانيا
السيارات الكهربائية في ألمانيا

لماذا تشعر بعض المناطق بالزلزال أكثر من غيرها؟.. خبراء يوضحون الأسباب

لماذا تشعر بعض المناطق بالزلزال أكثر من غيرها؟.. خبراء يوضحون الأسباب
لماذا تشعر بعض المناطق بالزلزال أكثر من غيرها؟.. خبراء يوضحون الأسباب
لماذا تشعر بعض المناطق بالزلزال أكثر من غيرها؟.. خبراء يوضحون الأسباب

أسعار هيونداي جيتز المستعملة في مصر

هيونداي جيتز
هيونداي جيتز
هيونداي جيتز

طريقة عمل آيس كريم المانجو بـ 3 مكونات.. حلوى صيفية منعشة في دقائق

طريقة عمل آيس كريم المانجو بـ3 مكونات
طريقة عمل آيس كريم المانجو بـ3 مكونات
طريقة عمل آيس كريم المانجو بـ3 مكونات

فيديو

محمد فهيم

محمد فهيم: المسرح بيتي الأول.. وأستعد لأعمال جديدة |فيديو

أحمد الحجار

أحمد الحجار : أحاول الخروج من عباءة والدي .. وأتمنى تجسيد شخصية محمد فوزي | فيديو

فيلم كعكة الرئيس

عمان السينمائي | المستعمرة أفضل سيناريو .. وكعكة الرئيس جائزة لجنة التحكيم

اصالة وشام الذهبي

شام الذهبي تدخل عالم الإنتاج الموسيقي وتُعيد أصالة للجذور الشامية في أغنية "الأصالة"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر ـ استشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: التكنولوجيا.. القوة التي تعيد تشكيل العالم

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: حين ينهار السقف.. الغش من خيانة القلم إلى دمار المجتمع

خالد عامر

خالد عامر يكتب : قراءة في هندسة فوضى الشرق الأوسط الجديد

د. أحمد محمد عبد الوهاب

د. أحمد محمد عبد الوهاب يكتب: الطلاق والأبناء... كيف نحمي أطفالنا من صراعات الكبار؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ولادك يا بلدنا رجالة

المزيد