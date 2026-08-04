كل ما تريد معرفته عن نيسان أرمادا.. عملاق الأداء الرياضي

قدمت نيسان أول ظهور لسيارة أرمادا عام 2003، لتدخل بها منافسات فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات كبيرة الحجم، واستطاعت منذ ذلك الوقت أن تحافظ على مكانتها في عدد من الأسواق العالمية بفضل اعتمادها على المساحات الرحبة، والقدرات الفنية عالية الأداء، وصولًا إلى أحدث إصدار والذي نتحدث عنه في هذا الموضوع.

أبعاد نيسان ارمادا

تعتمد نيسان أرمادا على هيكل خارجي يعكس فئة السيارة، حيث يبلغ طولها 5.323 متر، بينما يصل عرضها إلى 2.349 متر، ويبلغ ارتفاعها 1.978 متر، مع قاعدة عجلات تمتد إلى 3.075 متر، وسقف زجاجي بانوراما.

نيسان ارمادا

كما زودت السيارة بمصابيح أمامية وخلفية تعمل بتقنية LED، إلى جانب إضاءة نهارية من التقنية نفسها، وتحصل على عجلات رياضية قياس 22 بوصة مصنوعة من الألمنيوم، فيما تأتي المرايا الخارجية مزودة بخاصية الضبط والطي الكهربائي، مع التدفئة، والذاكرة.

محرك وأداء نيسان ارمادا

تقدم نيسان مجموعة من الفئات المزودة بنظام دفع رباعي، وتعتمد جميعها على محرك بنزين سداسي الأسطوانات بسعة 3.5 لتر مزود بشاحني تيربو، ويرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من تسع سرعات، وتبلغ قوة المحرك 425 حصانًا، بينما يصل عزم الدوران إلى 699 نيوتن متر، مع خزان وقود سعته 89 لترًا، كما تصل قدرة السحب إلى 3.855 كيلوجرام.

نيسان ارمادا

تجهيزات نيسان ارمادا

تضم المقصورة مجموعة من التجهيزات حيث يأتي المقود مكسوًا بالجلد ويدعم التحكم متعدد الوظائف، مع خاصية التدفئة وحفظ إعدادات الذاكرة، كما زودت السيارة بشاشة معلومات وترفيه قياس 14.3 بوصة تدعم التشغيل اللاسلكي لكل من آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، إلى جانب شاشة عدادات رقمية، وشاشة عرض للمعلومات على الزجاج الأمامي.

وتعتمد نيسان أرمادا على نظام تكييف أوتوماتيكي ثلاثي المناطق، مع فتحات تهوية مستقلة للصفين الثاني والثالث، كما تتوفر السيارة بشاحن لاسلكي للهواتف الذكية، ومنظومة صوتية من Klipsch تضم 12 سماعة.

وتضم أيضًا السيارة تجهيزات السلامة تشمل الوسائد الهوائية، وحساسات الركن، وكاميرا رؤية محيطية بزاوية 360 درجة، ونظام تثبيت السرعة، وتقنية مراقبة المنطقة العمياء، وتحذير حركة المرور الخلفية، وتحذير التصادم الخلفي، بالإضافة إلى نظام مراقبة إجهاد السائق.