أرخص 5 سيارات هاتشباك وكروس أوفر في مصر .. كم وصلت الأسعار؟

يضم السوق المصري للسيارات مجموعة متنوعة من الاصدارات، والتي تختلف بحسب القدرات الفنية والتقنية، إلى جانب تنوع التصميمات الهيكلية، ومنها فئة الهاتشباك الشهيرة، بالإضافة إلى فئة الكروس أوفر الرياضية.

ويقدم موقع "صدى البلد" في سياق هذا الموضوع أرخص 5 سيارات هاتشباك وكروس أوفر في مصر

نيسان ماجنايت

نيسان ماجنايت

تستمد نيسان ماجنايت قوتها من محرك 1000 سي سي تيربو، 3 سلندر، يضخ 100 حصانًا، و152 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات CVT أوتوماتيك، مع تقنيات الجر الامامي للعجلات، وتتراوح أسعار السيارة بين 788,000 و888,000 جنيه.

سوزوكي ألتو

سوزوكي ألتو

تأتي السيارة سوزوكي ألتو بمحرك 1000 سي سي، قادر على إنتاج 66 حصانًا، مع عزم أقصى للدوران يبلغ 89 نيوتن متر، وناقل سرعات يدوي مانيوال، وبتقنية الدفع الأمامي للعجلات، ويبلغ سعر السيارة نحو 535 ألف جنيه.

رينو كارديان

رينو كارديان

تعتمد رينو كارديان على محرك بسعة 1000 سي سي تيربو، 3 سلندر، بقوة إجمالية قدرها 125 حصانا، وعزم أقصى للدوران يبلغ 220 نيوتن متر، وناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء من 6 سرعات، وبسعر يبدأ من 875,000 جنيه إلى 990,000 جنيه.

شيري تيجو 4 برو

شيري تيجو 4 برو

زودت شيري تيجو 4 برو بمحرك رباعي الاسطوانات تيربو 4 سلندر، بقوة قدرها 111 حصانا أو 145 حصانا، و138 أو 210 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع ناقل سرعات أوتوماتيكيCVT ، ويتراوح سعر السيارة بين 960,000 و 1,065,000 جنيه.

ميتسوبشي ميراج

ميتسوبشي ميراج

تستمد ميتسوبشي ميراج قوتها من محرك ثلاثي الاسطوانات 3 سلندر، سعة 1200 سي سي، بقوة إجمالية قدرها 76 حصانًا، و100 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، متصل بناقل سرعات CVT أوتوماتيك، و يبلغ سعر السيارة نحو 755,000 جنيه.