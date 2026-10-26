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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

لخفض استهلاك الإنترنت بنسبة 30%.. يوتيوب يطلق ميزة جديدة إليك أهم مواصفاتها

يوتيوب
يوتيوب
لمياء الياسين

تخوض منصة يوتيوب لثورة تقنية جديدة وذلك لتطوير تجربة المشاهدة الرقمية، حيث تستعد لإطلاق تقنية الضغط والترميز المبتكرة AV2 وذلك عبر موقعها المخصص للويب بحلول مطلع عام 2027. وقد تأتي هذه الخطوة الاستراتيجية، والتي أعلن عنها لتحالف الإعلام المفتوح (AOMedia)، وذلك لتضع حداً لمشكلات التوقف المفاجئ ولبطء تحميل مقاطع الفيديو (Buffering)، واعدةً بنقلة نوعية في كفاءة البث وسلاسة الأداء.

خوارزميات ذكية

تتركز القيمة الفلسفية لمعيار AV2 في القيام بإعادة تعريف كيفية التعامل مع البيانات عبر شبكة الإنترنت. وذلك من خلال القيام بالاعتماد على خوارزميات ذكية وفائقة التطور، لتنجح هذه التقنية في تفكيك شيفرة الفيديو وضغطها وبأعلى كفاءة ممكنة. وقد يتيح هذا الابتكار للمستخدمين لخيارين استثنائيين: إما القيام بالاستمتاع بدقة بصرية متناهية وتفاصيل ألوان مذهلة دون زيادة في حجم البيانات المستهلكة، أو للقيام بالحفاظ على جودة الفيديو الحالية مع تقليص استهلاك باقة الإنترنت وبشكل ملحوظ. 

توفير البيانات

تؤكد البيانات الصادرة عن التحالف المطور أن لمعيار AV2 يحقق قفزة نوعية تفوق الجيل السابق AV1 المعمول به حالياً بنسبة تتراوح بين 30% إلى 32% في كفاءة معالجة البيانات وضغطها.
ولا تقتصر مزايا المعيار الجديد على توفير البيانات وحسب، بل تمتد لتشمل دعم البث المتعدد المتزامن، وتحسين الاتصالات المرئية الحية، وتقديم تباين لوني فائق الجودة يخدم المحتوى عالي الديناميكية (HDR).
وعلى الرغم من بدء شركات عملاقة مثل غوغل، ونتفليكس، وأمازون برايم في اختبار هذه الصيغة، إلا أن ثمارها لن تقطف بشكل كامل فور إطلاقها. وتظل الاستفادة الفعلية للمشاهدين مرتبطة بمدى سرعة تبني المتصفحات، وأنظمة التشغيل.

ثورة تقنية كفاءة البث حجم البيانات دقة بصرية الاتصالات المرئية أنظمة التشغيل

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