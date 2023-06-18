الفريق يبحث عن البدائل| 20 لاعبا يتصدرون قائمة الراحلين عن الأهلي.. أسماء لن تتوقعها

حسم السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الراحلين عن القلعة الحمراء في الميركاتو الصيفي 2023.

يأتي ذلك بعد نهاية دوري أبطال أفريقيا والتتويج باللقب القاري على حساب الوداد المغربي، حيث بدأ النادي الأهلي في فتح ملف الراحلين عن القلعة الحمراء.

قائمة الراحلين عن النادي الأهلي بلغت 20 لاعبا ما بين رحيل نهائى وإعارة إلى الأندية المحلية والخليجية والبحث عن البدائل المميزة من الصفقات السوبر فى الدورى المحلى أو على مستوى اللاعبين المحترفين.

قائمة الراحلين عن النادي الأهلي



تصدر قائمة الراحلين عن النادي الأهلي، المدافع أيمن أشرف الذي رفض السويسري مارسيل كولر بقائه نهائيا.

كما شملت قائمة الراحلين عن النادي الأهلي بفرمان كولر، البرازيلي برونو سافيو الذي قرر المدير الفني رحيله والتعاقد مع مهاجم أجنبي.

وتضمنت قائمة الراحلين عن النادي الأهلي شادي حسين الذي سيخرج إعارة إلى أحد أندية الدوري المصري.

ومن المقرر أيضا رحيل حمدي فتحي نجم الوسط في النادي الأهلي إلى نادي الوكرة القطري.

وزينت قائمة الراحلين عن الأهلي كل من: حمزة علاء ومحمد فخري ولويس ميكيسوني كما سوف يرحل محمد أشرف في حالة التعاقد مع ظهير أيسر

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حسين الشحات على أعتاب الدوري السعودي

كشف الإعلامي أحمد شوبير، موقف حسين الشحات جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من تجديد عقده خلال الوقت الحالي.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية : "النادي الأهلي كان قد قطع شوطاً كبيراً بشأن تجديد عقده مع الفريق، ولكن تمسك اللاعب بخطوة إلغاء نسبة المشاركة".

وأضاف : "حسين الشحات تلقى عرضاً من أحد الأندية السعودية بقيمة 3 أضعاف ما تم عرضه عليه في الأهلي".

تابع : "محمود الخطيب تدخل في الملف خلال الساعات الماضية، ويرغب في الابقاء على خدمات جناح الفريق ورفض رحيله".