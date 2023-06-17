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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أخبار الأهلي.. عودة أكرم توفيق وعرض آسيوي لكولر وحقيقة مفاوضات نجم إنبي

النادي الأهلي
النادي الأهلي

نشر “صدى البلد” خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار الخاصة بـ النادي الأهلي وفي السطور التالية، نستعرض الأحداث البارزة اليوم السبت داخل النادي. 

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عودة نجم الأهلي من الإصابة 

كشف أحمد أبو عبلة طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن موقف أكرم توفيق لاعب المارد الأحمر من العودة للملاعب بشكل طبيعي.

وقال ابو عبلة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيف زاهر في برنامج ملعب اون تايم المذاع على فضائية اون تايم سبورت، إن أكرم توفيق من المقرر أن يعود للتدريبات الجماعية مع الأهلي في بداية الموسم الجديد.

وأضاف ابو عبلة أن، أكرم توفيق كانت إصابته خطيرة والتعافي منها يحتاج لوقت طويل من العلاج ونأمل عودته بنفس المستوى القوي الذي ظهر به قبل الغياب.

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منتخب آسيوي يفاوض مدرب الأهلي 
 

كشف وكيل كولر المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن حقيقة تلقي السويسري عروض من الخليج وأندية قارة أسيا العربية.

وقال وكيل كولر خلال تصريحاته مع الإعلامي سيف زاهر في برنامج ملعب اون تايم المذاع على فضائية اون تايم سبورتس 1، كولر تلقى عرض وحيد من أحد منتخبات شرق أسيا ولكن لم يتم حسم الأمر ولم نتوصل للدراسة.

وأضاف: كل ما يتردد عن تلقي كولر عروض من دوريات الخليج غير صحيح وشائعات غريبة.

وتابع: لم نتحدث عن تجديد التعاقد لكن كولر متحمس مع الأهلي للوصول لما هو أفضل، ويرغب في تحقيق بطولة لم يحققها الأهلي من قبل.

وأشار وكيل كولر إلى أن، المدير الفني السويسري يركز بشكل كبير مع الأهلي ومازال في عقده موسم آخر، ولن نتحدث عن التجديد حالياََ.

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حقيقة عرض الأهلي لضم نجم انبي 

رد أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي على ارتباط محمد حمدي ظهير أيسر الفريق بالانتقال لصفوف الأهلي.

قال الشريعي في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "محمد حمدي يملك كل المقاومات التي تجعله يحترف في الخارج وينجح"

وأضاف: "مين قال إن النادي الأهلي طلب محمد حمدي؟ إذا جاء عرضين الأول من داخل مصر والثاني من الخارج والعرض المصري أكبر سوف أفضل أن يخرج محمد حمدي للاحتراف وسأقبل عرض الخارج".

واختتم: "هناك إمكانيات معينة في نادي إنبي تليق بالاحتراف بالخارج".

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