أخبار الأهلي.. عرض إسباني لعبد المنعم وكولر يعود غدا وكاف يزف بشرى سارة

نشر “صدى البلد” خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار الخاصة بـ النادي الأهلي وفي السطور التالية، نستعرض الأحداث البارزة اليوم الجمعة داخل النادي.

مدرب الأهلي يعود غدا استعدادا لمواجهة الحرس

يعود مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى القاهرة مساء غد السبت بعد أجازة قصيرة قضاها في بلادة عقب التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الــ11 في تاريخ القلعة الحمراء، وذلك بالفوز على الوداد البيضاوي المغربي في مجموع المباراتين 3-2.

ومن المقرر أن يبدأ السويسري مارسيل كولر في قيادة تدريبات الأهلي بعد غد الأحد إستعداداً لمواجهة حرس الحدود المقرر لها الخميس المقبل بالدوري ، وكان الجهاز الفني قد منح لاعبية راحة سلبية لمدة 6 أيام عقب الفوز باللقب القاري والعودة للمغرب أستغلها البعض في السفر لليونان وقضاء الأجازة.

ويشهد مران الأحد عودة رأفت خليل وكريم الدبيس للمشاركة في التدريبات بعد تعافيهم من الإصابات التي أبعدتهم الفترة الماضية، وأكدت إدارة النادي أنه ليس هناك اي عروض رسمية لضم الثنائي رأفت والدبيس سواء من قطر أو غيرها.

كاف يزف بشري سارة للنادي الأهلي



أكد تقرير صحفي، أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" قرر إعفاء الأهلي والوداد المغربي من خوض الأدوار التمهيدية بمسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وذكر موقع "لو 360 سبورت" المغربي، أن الكاف أعفى أندية الوداد والأهلي والترجي التونسي ومازيمبي الكونغولي وسيمبا التنزاني وصن داونز الجنوب إفريقي وإنييمبا النيجيري، من خوض الأدوار التمهيدية بمسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وأضاف أن هذه الأندية ستبدأ مشوارها في مسابقة دوري أبطال إفريقيا، بداية من دور المجموعات.

ولفت الموقع المغربي إلى أن قرار الكاف هدفه تفادي تعرض هذه الفرق للإجهاد، بسبب مشاركتها في النسخة الأولى من مسابقة السوبر الإفريقي المقرر في الـ 20 أكتوبر المقبل.

عرض إسباني لمدافع الأهلي



أكد الإعلامي إسلام صادق أن محمد عبدالمنعم مدافع فريق الأهلي دخل ضمن حسابات نادي إسباني كبير تمهيداً للتعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية القادمة في الموسم المقبل بعد تألقه في الفترة الماضية مع القلعة الحمراء ومنتخب مصر.

وقال الإعلامي إسلام صادق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" :" تلقي وكيل محمد عبدالمنعم مدافع فريق الأهلي عرضاً من شركة تسويق أوروبية تبلغه باهتمام نادي سيلتافيجو الإسباني بالتعاقد مع مدافع فريق الأهلي في الميركاتو الصيفي القادم وهل لديه رغبة في خوض تجربة الاحتراف الخارجي قبل التفاوض بشكل مباشر مع إدارة النادي الأهلي في الفترة القادمة".

مدافع فريق الأهلي دخل ضمن حسابات نادي إسباني كبير تمهيداً للتعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية القادمة في الموسم المقبل بعد تألقه في الفترة الماضية مع القلعة الحمراء ومنتخب مصر.

وقال الإعلامي إسلام صادق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" :" تلقي وكيل محمد عبدالمنعم مدافع فريق الأهلي عرضاً من شركة تسويق أوروبية تبلغه باهتمام نادي سيلتافيجو الإسباني بالتعاقد مع مدافع فريق الأهلي في الميركاتو الصيفي القادم وهل لديه رغبة في خوض تجربة الاحتراف الخارجي قبل التفاوض بشكل مباشر مع إدارة النادي الأهلي في الفترة القادمة".

