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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك اليوم.. رحيل زيزو ونجم جزائرى يقترب وبيراميدز ينافس لضم طارق حامد

نادي الزمالك
نادي الزمالك

نشر موقع “صدى البلد” خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار الخاصة بنادي الزمالك، وفي السطور التالية نستعرض الأحداث البارزة اليوم، السبت داخل النادي.

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نجم جزائرى يقترب من الزمالك 

أكد تقرير صحفي، دخول نادي الزمالك في مفاوضات مع أيمن محيوس، لاعب فريق اتحاد العاصمة الجزائري، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت صحيفة “ competition” الجزائرية، أن أيمن محيوس نال اهتمام العديد من الأندية القطرية، كما دخل نادي الزمالك سباق التعاقد كع اللاعب.

وأضافت أن إمكانيات أيمن محيوس نالت إعجاب مسئولى الزمالك، ويستهدف النادي الأبيض ضمه في الميركاتو الصيفي لتعويض رحيل البنيني سامسون أكينولا الذي فشل في إثبات نفسه.

وأشارت أن إدارة نادي الزمالك دخلت في محادثات مع اللاعب، خاصة وأنه أصبح لاعبا حرا ويرغب اللاعب في خوض تجربة خارج الجزائر.

وساهم أيمن محيوس في تتويج نادي اتحاد العاصمة الجزائري ببطولة الكونفدرالية الإفريقية 2022-2023، للمرة الأولى في تاريخه.

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بيراميدز ينافس الزمالك على ضم طارق حامد  
 

كشف مصدر مقرب من طارق حامد لاعب وسط فريق اتحاد جدة السعودي عن تطورات موقف اللاعب مع ناديه في الفترة المقبلة.

وشهدت الأيام الماضية أنباء حول اقتراب رحيل طارق حامد عن صفوف اتحاد جدة السعودي، في ظل اقتراب الأخير من التعاقد  مع النجم الفرنسي كانتي لاعب فريق تشيلسي الإنجليزي.

وأكد المصدر أن طارق حامد حتى الآن لاعب ضمن صفوف اتحاد جدة، مشيراً إلى أن مسؤولي النادي السعودي لم يناقشوا معه فكرة الرحيل عن النادي حتى الآن ولم يتم إبلاغه بأي شيء.

وشدد المصدر على أن بعض الوسطاء من نادي بيراميدز تواصلوا مع طارق حامد في الأيام الماضية، للاستفسار منه عن حقيقة رحيله عن صفوف اتحاد جدة.

وأكد المصدر أن طارق حامد لن يناقش أي عروض خلال الوقت الحالي إلا إذا تم إبلاغه برحيله الرسمي عن الاتحاد، ويركز حالياً مع فريقه، ويسعى للتعافي سريعاً من الإصابة التي يعاني منها، وأبعدته عن المباريات الأخيرة لاتحاد جدة في الدوري السعودي، حتى يكون جاهزاً لبدء فترة الإعداد مع فريقه الشهر المقبل.

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رحيل زيزو عن الزمالك 
 

كشف الإعلامي الرياضي مهيب عبد الهادي، عن عروض تركية للاعب الزمالك أحمد سيد زيزو؛ مشيراً إلي رغبته في الانتقال.

وعلق رضا عبد العال عبر فضائية ام بي سي مصر: “زيزو لو مشي لازم تجيب بفلوسه ٧ لاعيبه”. 
 

الزمالك اتحاد العاصمة الجزائري طارق حامد زيزو رضا عبد العال

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