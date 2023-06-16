الزمالك اليوم..7 صفقات سوبر والمادة 89 تهدد مرتضى منصور وعروض احترافية لزيزو

نشر موقع “صدى البلد” خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار الخاصة بنادي الزمالك، وفي السطور التالية نستعرض الأحداث البارزة اليوم، الجمعة داخل النادي.

7 صفقات سوبر في الزمالك



وضع مسئولو الزمالك بقيادة المستشار مرتضى منصور خارطة صفقات الزمالك فى الموسم الجديد بناء على رؤية الكولومبى خوان كارلوس أسوريو المدير الفنى للفريق الأبيض الذى طلب التعاقد مع 7 صفقات سوبر فى مراكز معينة تحتاج للدعم مؤكدا أن "القماشة" التى يحتاج اليها لو توافرت مع إنهاء الأزمة المالية سيختلف شكل الزمالك 360 درجة فى الموسم المقبل مع القوام الموجود من الموسم الحالى .

ويبحث مسئولو الزمالك برئاسة مرتضى منصور دعم الفريق الأبيض بصفقات قوية فى المريكاتو الصيفى الساخن جدا بالقلعة البيضاء بحثا عن إنقاذ الفارس الأبيض من عثراته هذا الموسم محليا وأفريقيا قبل المشاركة فى البطولة العربية للأندية بالمملكة العربية السعودية فى الفترة من 27 يوليو إلى 12 أغسطس المقبل .

ويضع مسئولو الزمالك برئاسة مرتضى منصور ضمن قائمة المرشحين لدعم مركز حراسة المرمى أحمد ميهوب حارس مرمى غزل المحلة وعبد العزيز البلعوطي حارس إنبي وعمر رضوان حارس مرمى طلائع الجيش للتعاقد مع أحدهما مع الحارسين محمد عواد ومحمد صبحى .

كما يدخل ضمن المرشحين لارتداء الفانلة البيضاء هشام صلاح ظهير أيمن الاتحاد السكندرى ومحمود حمادة وعبدالله بكرى لاعبي وسط فاركو و الجزائرى حسام مرازيق لاعب وسط شباب بلوذداد ولكن ناديه يبالغ فى مطالبه المادية والنيجيرى جون ايبوكا مهاجم سيراميكا المعار للاهلي الليبي وسعد بقير صانع العاب ابها السعودي بجانب إلياس شتى لاعب أنجيه الفرنسى ومحمد على بن رمضان لاعب الترجى التونسى ويحيى جبران لاعب الوداد المغربى والتونسي رفيق كابو جناح إنبي وإلياس الجلاصي نجم وسط المصري.

كما يوجد على مائدة مفاوضات الزمالك وفقا للنجاح فى الحصول على توقيع اللاعب وموافقة ناديه أمثال أحمد أمين أوفة مهاجم إنبي وناصر ماهر صانع ألعاب فيوتشر ويسري وحيد ظهير أيسر الترسانة وأيمن أشرف قائد الأهلي.

كما يرغب الجهاز الفنى للزمالك بقيادة الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو فى دعم الجبهة اليسرى مع الثنائى أحمد فتوح والصاعد حاتم سكر وهناك مرشحون للتعاقد مع أحد الثلاثى محمد حمدي ومروان داوود لاعبي انبى وعمرو سعداوي لاعب المصري والأقرب للانضمام للزمالك هو محمد حمدى.

جناح الزمالك يتلقى عروض سعودية وتركية



تلقى أحمد مصطفى زيزو جناح الزمالك عروضا عبر وكلاء لاعبين من أندية تركية وأخرى سعودية للرحيل عن القلعة البيضاء بنهاية الموسم الجارى .

ورفض أحمد مصطفى زيزو الرد على تلك العروض التركية والسعودية خاصة أنه مرتبط بعقد مع نادى الزمالك لمدة موسمين مقبلين .

وطلب زيزو من وكلاء اللاعبين إرسال عروضا رسمية لنادى الزمالك مؤكدا أنه تحت أمر الجهاز الفنى وإدارة النادى فى تحديد مصيره .

وعلم صدى البلد أن ناديا جلاطة سراى وبشكتاش التركى بجانب أحد الأندية السعودية الكبرى ترغب فى الحصول على خدمات هداف الدورى الموسم الماضى وأحد أبرز لاعبى الكرة المصرية فى الوقت الحالى والأكثر صناعة للأهداف أحمد مصطفى زيزو جناح الزمالك .

ويتقاضى زيزو قرابة الـ 15 مليون جنيه سنويا من الزمالك ويعد من أحد الأعمدة الرئيسة للقلعة البيضاء التى يعتمد عليه الجهاز الفنى للفريق الأبيض بقيادة الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو .



المادة 89 تهدد مرتضى منصور

فجر عامر العمايرة خبير اللوائح الرياضية مفاجأة من العيار الثقيل حول شغل مرتضى منصور أي منصب داخل نادي الزمالك بعد عزله من منصبه.

وقال عامر العمايرة خبير اللوائح الرياضية عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:

أتمنى وزير الشباب والرياضة ومسئولى الجهة الإدارية يقومون بقراءة المادة 89 من اللائحة المالية للهيئات الرياضية التى تنص على أنه لا يجوز لرئيس الزمالك مرتضى منصور بعد عزله شغل أى مناصب بالنادى بأجر أو دون أجر”.

وأضاف عامر العمايرة خبير اللوائح الرياضية: يجب رفض شغل مرتضى منصور أي منصب بعد عزله بمجرد إرسال محضر مجلس إدارة خلال 15 يوم من انعقاده لأن ابنه بالمجلس.

