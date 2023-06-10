ميكالي يعلق على استبعاد الجابون من مجموعة منتخب مصر الأولمبي

أكد البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي أن الجهاز الفني يعتمد على سياسة السير خطوة بخطوة من أجل التأهل إلي أولمبياد باريس القادم.



وقال ميكالي عبر المؤتمر الصحفي الذى انعقد فى مقر اتحاد الكرة: التركيز ينصب لدينا على التتويج بلقب بطولة أمم إفريقيا في المغرب ونجحنا فى التأهل إلي البطولة القارية ثم يأتي بعدها التركيز فى أولمبياد باريس.



تابع: لدينا كامل التركيز في الفترة الحالية على تحقيق الفوز فى بطولة أمم إفريقيا القادمة .

أشار إلي أن الجهاز الفنى للمنتخب الاولمبي يكون تركيزه على العمل الجماعي ولدينا مواهب كثيرة فى صفوف أولمبي الفراعنة.



شدد ميكالي على أن أهم شي أن لاعبي المنتخب الأولمبي يعلمون قيمة فانلة المنتخب الأولمبي وذلك شئ جيد.



أوضح ميكالي أن استبعاد الجابون أو عدم استبعادها لا يعنينا ونحن تركيزنا فى منتخب مصر الأولمبي والجابون فريق قوي ونحن حذرين جدا .



وزاد : مجموعة منتخب مصر الأولمبي ليست سهلة وخروج منتخب الجابون دلالة على أن مجموعتنا قوية وتحتاج الي تركيز قوي .