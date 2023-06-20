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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك اليوم.. اعتزال نجم الأبيض وموعد قيد اللاعبين وعودة محمود الونش

نادي الزمالك
نادي الزمالك

نشر موقع “صدى البلد” خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار الخاصة بنادي الزمالك، وفي السطور التالية نستعرض الأحداث البارزة اليوم، الثلاثاء، داخل النادي.

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ونش الزمالك يخضع الي جلسات تأهيلية

أدى محمود حمدي الونش مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة علاجية وتأهيلية صباح اليوم الثلاثاء، داخل الجيمانيزيوم بمقر النادي، تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق.

يأتي ذلك وفقا للبرنامج الموضوع للاعب من قبل الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة، بعد خضوعه لجراحة الرباط الصليبي بألمانيا خلال الفترة الماضية.

وتواجد "الونش" في مران اليوم الثلاثاء الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة فاركو المقبلة في كأس مصر.

ويخضع محمود حمدي "الونش" خلال الفترة الحالية لمرحلة العلاج الطبيعي في إطار البرنامج التأهيلي الموضوع له.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة فاركو في دور الـ16 لكأس مصر، المقرر لها يوم الجمعة المقبل  باستاد القاهرة الدولي.

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موعد قيد صفقات الزمالك


أعلن اللاعب أحمد حسن عن موعد قيد الزمالك لصفقاته الجديدة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتب أحمد حسن:"حازم إمام: الزمالك سيقيد صفقاته الجديدة قبل البطولة العربية ولا توجد أي مشكلة في هذا الأمر".

في سياق متصل كشف الإعلامي إبراهيم فايق عن مفاجأة مدوية بشأن تدعيمات نادي الزمالك للموسم الجديد 2023-2024.

وقال إبراهيم فايق عبر برنامج “جمهور التالتة” المقدمة عبر قناة “أون تايم سبورتس”:" تحدثت عن صفقة هتعجب جمهور الزمالك جدا جدا إذا تمت والناس بدأت تسأل ما هي الصفقة المنتظرة المرتقبة التي يحاول نادي الزمالك إبرامها".

وأضاف:" الصفقة المنتظرة هي عودة أشرف بن شرقي واللجنة الفنية بنادي الزمالك تحركت في هذا الأمر".

وتابع:" الزمالك تواصل مع أشرف بن شرقي وتم الاتفاق على عدة بنود، وهناك توافق كبير في المحادثات، ولكن اللاعب ينتظر إنهاء تعاقده مع الجزيرة الإماراتي بالتراضي لكي يستطيع العودة للزمالك".

وأشار:" إذ أنهي بن شرقي تعاقده مع الجزيرة الإماراتي بالتراضي سيعود لنادي الزمالك بنسبة 100 %، ولكن في حال تمسك الجزيرة باللاعب فلن يعود للزمالك".

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نجم الزمالك يعتزل كرة القدم

كشف عبدالواحد السيد مدير الكرة في نادي الزمالك، أن محمد عبد الشافي ظهير أيسر الفريق الأبيض، قريب من إعلان اعتزاله كرة القدم نهائيا.

ويعاني محمد عبد الشافي من خشونة في الركبة أبعدته عن الملاعب طوال الفترة الماضية.
وقال عبد الواحد السيد في تصريحات لقناة الزمالك: "محمد عبد الشافي أبلغني بقرار اعتزاله في نهاية الموسم الحالي، بسبب إصابته في الركبة".

وأضاف: "عبد الشافي لا يريد الاستمرار لنهاية تعاقده، ولا يرغب في تحميل الزمالك قيمة تعاقده بالموسم المقبل، رغم إصابته القوية في الركبة، لذلك قرر الاعتزال".

واختتم حديثه: "عبد الشافي يخضع لجلسات علاجية في الوقت الحالي، وسنحاول معه مرة أخيرة حتى يتعافى من الإصابة".

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