جدل على شارة منتخب مصر| فرمان سابق من "البدري" و"كيروش".. و"فيتوريا" يلغي نظام الأقدمية

فاز منتخب مصر الوطني على نظيره جنوب السودان بثلاثية نظيفة، وذلك في المباراة الودية التى جمعتهما على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

وسجل مصطفي فتحي هدف التقدم لصالح منتخب مصر الوطني أمام جنوب السودان من تسديدة رائعة داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 19.

وأضاف محمود كهربا الهدف الثاني لصالح منتخب مصر الوطني من تسديدة قوية بعد تمريرة سحرية من تريزيجيه لينفرد بمرمي جنوب السودان في الدقيقة 45.

ونجح محمود تريزيجيه نجم منتخب مصر الوطني من تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 72 من رأسية رائعة داخل منطقة الجزاء.

وتأهل منتخب مصر الوطني بقيادة البرتغالى روي فيتوريا الي نهائيات بطولة كأس أمم إفريقيا فى كوت ديفوار.

ورافق منتخب مصر الوطني نظيره الغيني الي نهائيات بطولة كأس أمم إفريقيا فى كوت ديفوار.

تنازل كهربا عن شارة قيادة منتخب مصر لتريزيجيه



وشهدت مباراة منتخب مصر الوطني الودية أمام جنوب السودان تنازل محمود عبدالمنعم كهربا نجم النادي الأهلي عن شارة القيادة لصالح محمود حسن تريزيجيه نجم نادي طرابزون التركي.

وارتدى محمود حسن تريزيجيه نجم نادي طرابزون التركي شارة قائد منتخب مصر لأول مرة في تاريخه في مباراة جنوب السودان الودية.

واتخذ البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر قرارا بإلغاء مبدأ الأقدمية بشأن ارتداء شارة القيادة حال غياب محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي.

وقرر البرتغالى روي فيتوريا مدرب منتخب مصر الوطني اختيار تريزيجيه ليرتدي شارة القيادة أمام منتخب جنوب السودان في المباراة الودية رغم وجود ثلاثة لاعبين أقدم منه داخل الملعب هم محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي الذى وافق على اختيار فيتوريا في اختيار تريزيجيه الي جانب وجود علي جبر مدافع نادي بيراميدز ومحمد أبو جبل حارس نادي البنك الأهلي الذى لم يشارك في اللقاء.

إلغاء نظام الأقدمية

آثار ملف شارة قيادة منتخب مصر حالة من الجدل حول اللاعب الذي يرتدي الشارة في حال غياب محمد صلاح نجم المنتخب الأول مع اختلاف المعايير المتبعة للقيادة التي يفرضها المدربين الذين تعاقبوا على تولى منصب المدير الفني للفراعنة الكبار.

واتخذ البرتغالي روي فيتوريا، مدرب المنتخب، قرارًا بإلغاء نظام الأقدمية بشأن ارتداء شارة القيادة، حال غياب محمد صلاح، وقرر أن يتولى هو اختيار قالد الفراعنة في هذه الحالة.

معايير فيتوريا

يعد قرار فيتوريا بإلغاء الأقدمية، مستفزًا للاعبي المنتخب من الجانب الإيجابي، لتحفيزهم على بذل أقصى جهد من أجل الحفاظ على مكانهم في تشكيل منتخب مصر، والمشاركة بصورة فعالة يساعد المنتخب فنيًا داخل المستطيل الأخضر.

وجعل قرار فيتوريا المعيار لاختيار قائد المنتخب مع ناديه والظهور بشكل مميز وتطور مستواه بمرور الوقت، وليس مجرد الأقدمية في المشاركة مع منتخب مصر.

قرار سابق

اتخذ حسام البدري المدير الفني السابق لمنتخب مصر، قرارا بإلغاء الأقدمية في ارتداء شارة قيادة الفراعنة ومنحها إلى محمد صلاح نجم الفراعنة وليفربول.

وجاء قرار حسام البدري بعدما استطلع رأي اللاعبين الأقدم من صلاح في المنتخب وتقديرًا لما حققه اللاعب الأعسر من نجاحات في ملاعب أوروبا مع ناديه.

وتضمن قرار حسام البدري، أنه في حالة غياب محمد صلاح يتم اللجوء إلى معيار الأقدمية في ارتداء الشارة.

واتبع البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الأول نفس مسار حسام البدري المدير الفني ومن بعده إيهاب جلال ثم قام بإلغائه البرتغالي روي فيتوريا المدرب الحالي للمنتخب الوطني.