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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك اليوم .. مفاوضات لـ ضم نجم فيوتشر | وتطور في غرامة كهربا

نادي الزمالك
نادي الزمالك

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار الخاصة بنادي الزمالك، وفي السطور التالية نستعرض الأحداث البارزة اليوم، الأربعاء، داخل النادي.

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الزمالك يفاوض نجم فيوتشر 

أعلن أحمد حسن لاعب منتخب مصر السابق، عن وجود مفاوضات بين ناصر ماهر ونادي الزمالك .
وكتب حسن ، من خلال حسابه الشخصي فيس بوك: " الزمالك يجدد المفاوضات مع ناصر ماهر لاعب فيوتشر لضمه بداية من الموسم المقبل، واللاعب يُرحب بالعرض وطلب حسم الأمر مع إدارة فيوتشر ".

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الزمالك يسعي لضم هداف نيجيري 

كشفت تقارير صحفية، أن نادي الزمالك مهتما بالتعاقد مع إيميكا أوبيوما مهاجم إنييمبا النيجيري، هداف الدوري المحلي هناك لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب صحيفة "daily post" النيجيرية، فإن الزمالك يسعى للتعاقد مع اللاعب إيميكا أوبيوما، في الموسم المقبل.

وأوضح التقرير إلى أن إدارة النادي النيجيري تستهدف الحصول على أكبر عائد مالي من وراء بيع هداف الدوري النيجيري.

وحصد إيميكا أوبيوما على لقب هداف الدوري النيجيري في الموسم الماضي بتسجيله 16 هدفا.

وانضم  إيميكا لصفوف إنييمبا في صيف 2021، وسجل معه 24 هدفا خلال 54 مباراة خاضها.

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تطور جديد في أزمة غرامة كهربا والزمالك 
 

أعلن اللاعب أحمد حسن عن تطورات جديدة في أزمة كهربا مع الزمالك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتب أحمد حسن: "مصدر داخل الأهلي: كهربا من حقه المشاركة رغم تفعيل الزمالك لشكواه.. اللاعب سيظل يشارك بشكل طبيعي لحين وصول خطاب من فيفا".

وٱكمل :"طلبنا من فيفا رقم حساب الزمالك لسداد الغرامة ولم يصلنا رد حتى الآن".

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تفاصيل عودة بنشرقي وإمام عاشور الي الزمالك 

كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق تفاصيل قرب عودة إمام عاشور نجم ميتدلاند الدنماركي وأشرف بن شرقي نجم الجزيرة الإماراتي.

وأكد شوبير قي تصريحات عبر أثير اون سبورت اف ام أن الزمالك يسعي لعودة إمام عاشور لتدعيم صفوف خط الوسط مشددا أن الأزمة هي المقابل المادي للصفقة

وأضاف شوبير أن إمام عاشور سيعود لفريقه مرة اخري خلال ١٠ ايام وسيكون هو همزة الوصل لاقناع فريقه الدنماركي لعودته للزمالك علي سبيل الإعارة خاصة أن الزمالك لن يستطيع تحمل ٣ مليون دولار قيمة الصفقة

وتابع أن عبدالواحد.السيد مدير الكرة تحدث مع اللاعب في هذا الأمر وإمام عاشور أعلن رغبته في العودة للفريق .

وعن أشرف بن شرقي فأكد أن الزمالك لم يبدأ بعد في مفاوضات عودته خاصة وأن عقده مع الجزيرة الإماراتي ينتهي الموسم المقبل وقيمته ٣ مليون دولار 

الزمالك فيوتشر مهاجم إنييمبا كهربا فيفا امام عاشور أشرف بن شرقي

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