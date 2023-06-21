سر خوض النصر السعودي مباراته أمام الزمالك في البطولة العربية بكامل نجومه

يخوض نادي النصر السعودي ، مباراته أمام نظيره الزمالك فى البطولة العربية للأندية بكامل نجومه بقيادة البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وأوقعت قرعة البطولة العربية للأندية التي أجريت في السعودية عن وقوع فريق الزمالك مع النصر السعودي بقيادة كريستيانو رونالدو في المجموعة الثالثة، على أن ينضم إليهما المتأهل الثاني والمتأهل الخامس من الدور التمهيدي.

ويشارك نادي الزمالك بصفته بطل الدوري المصري في البطولة العربية للأندية، ولن يشارك الفارس الأبيض في الدور الأول كونه حامل لقب الدوري المحلي.

وتعد هذه المشاركة رقم 10 لفريق الزمالك في البطولة العربية بمسمياتها المختلفة، حيث سبق وشارك في البطولات العربية 9 مرات سابقة، ونجح في تحقيق لقب بطولة دوري أبطال العرب عام 2003، بينما حصل على مركز الوصيف مرة وحيدة عام 2007.

وخاض الزمالك 57 مباراة طوال تاريخ مشاركاته في البطولات العربية، وحقق 27 انتصارا و16 تعادلا و14 هزيمة، وسجل لاعبوه 79 هدفا، واستقبلت شباكه 59 هدفا.

ووفقا لتقارير إعلامية فإن نادي النصر السعودي سوف يخوض أول مباراتين في البطولة العربية أمام الشباب السعودي والاتحاد المنستيري التونسي بفريق الرديف. اشارت التقارير الاعلامية ان سر خوض نادي النصر السعودي مباراتي الشباب والاتحاد المنستيري في البطولة العربية الأندية بفريق الرديف لكونه سيخوض مباراتين وديتين في اليابان في نفس التوقيت ستقام خلال الفترة من 21 وحتى 29 يوليو المقبل، يخوض خلالها مباراتين وديتين أمام إنتر ميلان الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي يومي 25 و28 يوليو القادم.

وأوضحت أن مشاركة نادي النصر السعودي بالفريق الرديف سوف تستمر خلال مواجهة الاتحاد المنستيري التونسي يوم 31 يوليو المقبل في الجولة الثانية لتجنب الإرهاق بسبب السفر الطويل من اليابان.

ولفتت التقارير الإعلامية، إلى أن المباراة الثالثة فى البطولة العربية للأندية أمام الزمالك سوف يخوض فريق النصر السعودي اللقاء بكامل نجومه يتقدمهم البرتغالى كريستيانو رونالدو.

حازم إمام يدعم الزمالك

أكد حازم إمام عضو اتحاد الكرة، أن نادي الزمالك يمكنه قيد لاعبيه قبل المشاركة فى البطولة العربية للأندية باعتباره ممثل مصر.

وقال حازم إمام عبر آثير الإذاعة: فتح باب القيد للزمالك قبل البطولة العربية؟...إن شاء الله الزمالك سوف يُقيد صفقاته.

وأضاف حازم إمام: "الزمالك هو ممثل مصر في البطولة العربية، الاتحاد العربي سيقوم بقيد اللاعبين الجدد وليس هناك أي مشكلة إن شاء الله".