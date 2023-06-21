العمر مجرد رقم| رونالدو وثنائي مصري.. نجوم هزموا الزمن في ملاعب كرة القدم

قاد كريستيانو رونالدو مهاجم النصر السعودي، منتخب بلاده البرتغال، لفوز صعب على أيسلندا بهدف نظيف، في الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية “يورو 2024”.

هدف المباراة الوحيد أحرزه كريستيانو رونالدو وجاء في الدقيقة 89 من متابعة لرأسية زميله جونسالو إيناسيو، ليمنح بلاده نقاط الانتصار.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد البرتغال بقيادة كريستيانو رونالدو لـ 12 نقطة في صدارة المجموعة العاشرة، فيما تجمد رصيد أيسلندا عند 3 نقاط في المركز الخامس.

وتواجد كريستيانو رونالدو في تشكيل البرتغال، أساسيًا، ليشارك في مباراته الدولية رقم 200، ليصبح أول لاعب يلعب 200 مباراة دولية مع منتخب بلاده.

رونالدو ليس الأول الذى أثبت أن «العمر مجرد رقم»، فالدوريات المحلية والعالمية تعج بنجوم رفضوا الاستسلام ، رفعوا شعار “مواصلة اللعب داخل المستطيل الأخضر”.

صدى البلد يستعرض مسيرة نجوم ما زالوا يشاركون فى المباريات رغم تقدم أعمارهم .

رونالدو

كريستيانو رونالدو مواليد 5 فبراير عام 1985 في البرتغال.

رونالدو

حقق رونالدو العديد من الأرقام القياسية والإنجازات، وهي كالآتي:

الكرة الذهبية (5 مرات): أعوام 2008، 2013، 2014، 2016، 2017.

الحذاء الذهبي لقارة أوروبا (4 مرات): أعوام 2008، 2011، 2014، 2015.

جائزة الأفضل من فيفا (مرتان): عامي 2016، 2017.

أفضل لاعب في العالم من فيفا (مرة واحدة): عام 2008

أفضل لاعب في أوروبا (3 مرات): عامي 2014، 2016، 2017.

هداف الليجا (3 مرات): أعوام 2011، 2014، 2015.

هداف دوري أبطال أوروبا (7 مرات): أعوام 2008، 2013، 2014، 2015، 2016، 2017، 2018.

جائزة أفضل لاعب في الليجا (مرة واحدة): عام 2014.

لاعب الموسم في الدوري الإنجليزي (مرتان): عامي 2007، 2008.

لاعب الموسم في الدوري الإيطالي (مرة واحدة): عام 2019.

هداف الدوري الإنجليزي (مرة واحدة): عام 2008.

هداف الدوري الإيطالي (مرة واحدة): 2021.

أفضل مهاجم في أوروبا (3 مرات): أعوام 2008، 2017، 2018.

جائزة هدف الموسم من يويفا (مرة واحدة): عام 2018.

جائزة بوشكاش من فيفا (مرة واحدة): عام 2009.

هداف المراحل النهائية في دوري الأمم الأوروبية (مرة واحدة): عام 2019.

هدف بطولة كأس الأمم الأوروبية (مرة واحدة): 2020.

أول لاعب يصل إلى المباراة رقم 200 مع منتخب بلاده.

البرتغالي بيبي

بيبي صاحب الـ 40 عاما مواليد 26 فبراير عام 1983 في البرازيل وحصل على الجنسية البرتغالية.



بيبي

بعد 3 أعوام في صفوف ماريتيمو البرتغالي، انضم بيبي إلى بورتو في عام 2004 وحجز مقعدا أساسيا في تشكيلة (التنانين) التي فازت بالدوري والكأس المحليين.

وظل بيبي في بورتو 3 سنوات أخرى، ارتحل بعدها إلى إسبانيا ليُمضي 10 أعوام حافلة بالإنجازات والألقاب مع ريال مدريد.

وحولت الصلابة الدفاعية التي أضافها بيبي إلى دفاع ريال مدريد، اللاعب إلى أسطورة في سانتياغو برنابيو، قبل أن يرحل في عام 2017 إلى بشكتاش التركي.

وبعد فترة وجيزة مع بشكتاش، عاد بيبي إلى بورتو الذي ساهم في فوزه مرتين بعد بالدوري البرتغالي.

قاد بيبي ريال مدريد للحصول على دوري أبطال أوروبا 3 مرات، وكأس العالم للأندية مرتين، وكأس السوبر الأوروبي مرتين.

على الصعيد المحلي، حصل بيبي مع ريال مدريد على لقب الدوري الإسباني 3 مرات، وكأس ملك إسبانيا مرتين، وكأس السوبر الإسباني مرتين.

دوليا، حصل بيبي على الجنسية البرتغالية في 2007، وخاض في نفس العام أولى مبارياته الـ133 الدولية مع (البحارة).

ومثل بيبي منتخب البرتغال في 4 نسخ من كأس أمم أوروبا، و4 نسخ من كأس العالم، وشارك في تتويجه بلقبي يورو 2016 ودوري أمم أوروبا 2019.



بوفون

جانلويجي جيجي بوفون. هو لاعب كرة قدم إيطالي، يلعب في مركز حراسة المرمى مع نادي بارما في الدوري الإيطالي الدرجة الثانية ولد يوم 28 يناير 1978 في ايطاليا

بوفون

بدأ مسيرته الرياضية في سن 13 سنة مع فريق بارما للشباب عام 1991.

لعب بوفون في عدة مراكز منها كلاعب خط وسط ثم انتقل إلى مركز حراسة المرمى.

استدعى نيفيو سكالا مدرب نادي بارما بوفون واختاره لحراسة مرمى الفريق الأول بسبب طوله وقدراته الجسدية.

في 19 نوفمبر 1995 لعب جيانلويجي بوفون أول مباراة له مع بارما في الدوري الإيطالي وكانت أمام بطل الدوري ميلان، وانتهت المباراة بتعادل الفريقين سلبياً.

في موسم 1996- 1997 أصبح بوفون الحارس الأساسي للفريق الأول لبارما الذي أنهى الموسم كوصيف لبطل الدوري الإيطالي.

في موسم 1997- 1998 أنهى بارما الدوري الإيطالي في المركز الخامس، وحصل بوفون على لقب “سوبرمان” في هذا الموسم بعد تصديه لركلة جزاء نفذها مهاجم إنتر ميلان وحامل الكرة الذهبية رونالدو.

في موسم 1998- 1999 وهو الموسم الرابع له مع النادي، فاز بكأس الاتحاد الأوروبي وهو أول لقب أوروبي له، بعد أن فاز فريقه بثلاثية نظيفة أمام مارسيليا الفرنسي.

فاز في نفس الموسم بكأس إيطاليا مع النادي بعد أن خاض مباراتين مع فيورنتينا وانتهت بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بثلاثة أهداف لكل فريق ولكن بارما فاز باللقب لتسجيله هدفين خارج أرضه.

حصل على جائزة أفضل حارس مرمى في الدوري الإيطالي للدرجة الأولى.

حصل على جائزة برافو كأفضل لاعب تحت سن 23 في أوروبا.

حصل على المركز الخامس في التصنيف العالم IFFHS لحراس المرمى.

ترشح بوفون لجائزة الكرة الذهبية لأول مرة.

فاز بأول لقب كأس سوبر إيطالي أمام ميلان حامل لقب الدوري الإيطالي.

في موسم 2000- 2001 فاز بوفون للمرة الثانية في تاريخه بجائزة أفضل حارس في الدوري الإيطالي.

حصل على المركز الثالث في تصنيف أفضل حراس المرمى في العالم تبعاً لتصنيف الاتحاد الدولي لتأريخ وإحصاءات كرة القدم.

بوفون ذاق الفوز ببطولة أوروبا للناشئين عام 1996.

لاعب مصري

فرج عبد المحسن، قلب دفاع الفريق الأول لكرة القدم بنادي سنورس بدوري القسم الثالث بـ الفيوم، وهو من مواليد 1972، يبلغ من العمر 51 عامًا، وما زال يلعب بالدوري المصري، ويعتبر من أفضل المدافعين في دوري القسم الثالث بالفيوم، ومعروف بلقب عميد لاعبي القسم الثالث.

فرج عبدالمحسن

لعب فرج لأكثر من 12 ناديًا طوال مسيرته، لعب لنادي المقاصة والجونة والألمنيوم وأسمنت أسيوط والفيوم وغيرها من الأندية، بالإضافة إلى معظم أندية الفيوم، وأخيرًا نادي سنورس بدوري القسم الثالث.

أسترالي يحطم الرقم القياسي

الأسترالي ديفيد مودج، أثبتها على أرض الواقع؛ بعد أن قام سجل الرقم القياسي لأكبر لاعب كرة قدم.

ديفيد مودج

يبلغ ديفيد من العمر 79 عاما و89 يوما عند توثيق الرقم القياسي، حيث شارك مع فريقه لكرة القدم "كيسينج بويت" في مباراة ضد فريق "نورث تورامورا" في دوري اتحاد كرة القدم في الضواحي الشمالية في منطقة نيو ساوث ويلز.

ويعود التزام ديفيد في دوري اتحاد كرة القدم في الضواحي الشمالية، إلى عام 1958، وهو وفي عمر 14 عاما.

وبدأت مسيرته مع فريقه الحالي عام 1974 وساهم في العمل مع الفريق في مختلف المجالات سوءاً على أرض الملعب أو خارجها.

حارس مرمي مصري

استطاع اللاعب رشوان ربيع، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي قلهانة بالقسم الرابع بالفيوم، وهو من مواليد 1971، يبلغ من العمر 52 عاما، أن يكسر قاعدة اعتزال اللاعب في سن صغيرة، فهو حارس مرمى في هذا العمر، وما زال يطمح أن يحقق المزيد من النجاحات والبطولات مع الفريق.

رشوان ربيع

رشوان شارك لدى العديد من الأندية أبرزها الفيوم، وإسكو، والمقاولون العرب، والهلال، وديروط، وإبشواي، وساحة الفيوم، ومركز شباب طامية، بالإضافة إلى معظم أندية الفيوم، وأخيرًا نادي قلهانة بالقسم الرابع.

أسطورة اليابان

يواصل أسطورة كرة القدم اليابانية، كازويوشي ميورا، تحطيم الأرقام القياسية بعد انضمامه لناد برتغالي.

ميورا

ويدخل اللاعب الدولي الياباني السابق موسمه الـ 38 كلاعب كرة قدم محترف بعد أن لعب بالفعل في البرازيل واليابان وإيطاليا وكرواتيا وأستراليا خلال مشواره الطويل، بحسب شبكة “سي إن إن” الإخبارية.

واتخذ اللاعب الشهير الملقب بـ “الملك كازو” منعطفا آخرا، حيث انضم إلى نادي الدرجة الثانية البرتغالي أوليفيرنسي على سبيل الإعارة من نادي يوكوهاما إف سي في الدوري الياباني وهو في السادسة والخمسين من عمره.

وبدأ النجم الياباني مسيرته في نادي سانتوس البرازيلي عام 1986؛ لأن بلاده لم يكن لديها دوري محترفين في ذلك الوقت، حيث أمضى 4 سنوات في البرازيل ولعب لـ 6 أندية، بما في ذلك سانتوس وبالميراس.

وأمضى فترة إعارة مع نادي جنوى في دوري الدرجة الأولى الإيطالي عام 1994 ليصبح أول لاعب ياباني يلعب في الدرجة الأولى الإيطالية.

واستمر ميورا يتنقل من ناد إلى آخر في أثناء محطاته المختلفة التي استمرت حتى الآن ليصبح أكبر لاعب محترف في العالم، حيث يأمل بإنهاء مسيرته الكروية في عمر الستين عاما.

وسجل ميورا 55 هدفا عبر 89 مباراة مع منتخب اليابان، مما جعله ثاني أفضل هداف على الإطلاق لمنتخب الساموراي قبل أن يعلن اعتزاله الدولي مع منتخب بلاده عام 2000.