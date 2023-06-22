كأس أمم أفريقيا.. المنتخب الأولمبي يواصل تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة النيجر

يواصل المنتخب الأولمبي بقيادة البرازيلى روجيرو ميكالي تدريباته على أحد الملاعب فى مدينة طنجة المغربية استعدادا لخوض منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا.

ووصلت بعثة المنتخب الأولمبي لكرة القدم، ظهر أمس الأربعاء، إلى مدينة طنجة المقرر أن تستضيف مباريات مجموعة أولمبي الفراعنة.

وضمت مجموعة المنتخب الأولمبي كلا من مالى والنيجر والجابون فى كأس الأمم الأفريقية التى تجري بالمغرب فى الفترة من 24 يونيو الجاري إلى 8 يوليو المقبل.

استقلت بعثة المنتخب الأولمبي القطار السريع من الرباط إلى طنجة، فيما تم إرسال الأمتعة والحقائب بالأتوبيس.

واستغرقت رحلة القطار ساعة وربع الساعة، ما وفر نحو ثلاث ساعات كانت البعثة ستستغرقها لو استقلت الأتوبيس.

واختتم المنتخب الأولمبي معسكره أمس بلقاء ودى مع الكونغو برازافيل انتهى بالتعادل السلبي فى آخر بروفة للمنتخبين قبل بدء منافسات البطولة.

المنتخب الأولمبي يواجه النيجر في أمم أفريقيا

ويستعد المنتخب الأولمبي للقاء النيجر فى أولى مبارياته يوم الأحد المقبل بمدينة طنجة ضمن منافسات الجولة الأولى للبطولة التى يتأهل أصحاب المراكز من الاول إلى الثالث مباشرة إلى أولمبياد باريس 2024، بينما يلعب الرابع مع نظيره من آسيا على التذكرة الرابعة.

وتضم المجموعة الأولى: المغرب وغانا وغينيا والكونغو برازافيل.