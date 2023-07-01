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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أمم أفريقيا.. منافس المنتخب الأولمبي المحتمل فى نصف النهائي وموعد المباريات

المنتخب الأولمبي
المنتخب الأولمبي

يلتقي المنتخب الأولمبي بقيادة البرازيلى روجيرو ميكالي نظيره منتخب الجابون اليوم السبت فى الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس أمم إفريقيا.  

وتغلب المنتخب الأولمبي على نظيره منتخب مالي بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب طنجة بالمغرب في ثاني مباريات أولمبي الفراعنة ضمن منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة المقامة فى المغرب.

أحرز هدف المنتخب الأولمبي ابراهيم عادل فى الدقيقة العاشرة .

وتصدر المنتخب الأولمبي المجموعة الثانية بعدما ارتفع رصيده إلى 4 نقاط من تعادل أمام النيجر وفوز على مالي.

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موعد مواجهة المنتخب الأولمبي والجابون والقنوات الناقلة  

يواجه المنتخب الأولمبي نظيره الجابون فى الحادية عشرة مساء اليوم السبت فى ختام دور المجموعات لكأس أفريقيا.

مباراة منتخب مصر الأولمبى أمام الجابون سوف تنقل على قناة "beIN Sports HD 4" الناقل الحصرى للمسابقة فى شمال أفريقيا والشرق الأوسط.
كما تنقل قناة الرياضية المغربية مباراة المنتخب الأولمبي والجابون على التردد الأرضي.

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منافس المنتخب الأولمبي المحتمل في نصف نهائي أمم إفريقيا 

فى حالة صعود المنتخب الأولمبي إلى نصف نهائي كأس أمم إفريقيا كأول المجموعة الثانية سيقابل نظيره منتخب غينيا يوم الثلاثاء المقبل بطنجة الساعة 8 بتوقيت القاهرة.


أما فى حالة صعود المنتخب الأولمبي كثانى المجموعة الثانية سيقابل نظيره منتخب المغرب يوم الثلاثاء القادم بالرباط الساعة 11 بتوقيت القاهرة.

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المنتخب الأولمبي يختتم تدريباته 

اختتم المنتخب الأولمبي لكرة القدم بقيادة  البرازيلى ميكالى المدير تدريباته أمس الجمعة استعدادا للقاء الجابون اليوم باستاد ابن بطوطة فى الجولة الثانية للمجموعة الثانية باستاد ابن بطوطة بمدينة طنجة المغربية فى كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم تحت 23 سنة.

وهى البطولة التى يتأهل منها مباشرة  أصحاب المراكز الثلاثة الأولى بمشاركة المنتخب الأولمبي إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 بينما يلعب صاحب المركز الرابع مع نظيره من آسيا على التذكرة الرابعة فى ملحق الأولمبياد.

ويتصدر المنتخب الأولمبي المجموعة مناصفة مع النيجر  ولكل 4 نقاط ثم مالى وله 3 نقاط والجابون بلا رصيد.

شارك فى التدريبات جميع لاعبي المنتخب الأولمبي تحت إشراف الجهاز الفني وكانت عبارة عن مراجعة للخطة المقرر أن يخوض بها المباراة المهمة جدا للفراعنة الذين يتطلعون للاحتفاظ بصدارة المجموعة مع انتهاء الجولة الختامية.

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