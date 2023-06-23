عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

شكوى فتوح "فنكوش"| حقيقة انضمام اللاعب للأهلي.. والزمالك يصعد ضد القلعة الحمراء

احمد فتوح
احمد فتوح

بات أحمد فتوح ظهير أيسر نادي الزمالك أحدث الأزمات بين القلعة البيضاء والنادي الأهلي بعد أنباء تعاقد المارد الأحمر مع اللاعب لضمه فى قادم الأيام.

النادي الأهلي يرغب فى التعاقد مع ظهير أيسر خلفا التونسي على معلول ويري مسؤليه أن أحمد فتوح نجم الزمالك الأنسب لشغل الجبهة اليسرى.

وشهدت الساعات الأخيرة تلويح نادي الزمالك بتقديم شكوي ضد النادي الأهلي امام لجنة الانضباط فى اتحاد الكرة بداعي التفاوض مع لاعب عقده ما زال ممتدا.

صدى البلد يستعرض أزمة صراع الأهلي والزمالك حول أحمد فتوح الظهير الأيسر للفارس الأبيض.  

أزمات الأهلي في "فيفا"| نفد من غرامة "رمضونا".. خلع من أزمة كهربا.. ومصير أفشة معلق

جدل على شارة منتخب مصر| فرمان سابق من "البدري" و"كيروش".. و"فيتوريا" يلغي نظام الأقدمية

حقيقة توقيع فتوح الزمالك للنادي الأهلي 

كشف مصدر مقرب من أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن حقيقة الأنباء التي ترددت في الساعات القليلة الماضية بشأن توقيع اللاعب على عقود انتقال للنادي الأهلي.

واكد المصدر أنهم لا يعلمون  سبب شائعات توقيع اللاعب للأهلي، وان هذا لم يحدث نهائيا وان فتوح يرتبط بالقلعة البيضاء لأنه أحد أبناء الزمالك، ورحيله عن النادي سيكون للاحتراف

وشدد المصدر على أن عقد اللاعب مع الزمالك، ممتد مع الفريق ولا أساس من الصحة لما تردد حول توقيعه للأهلي.

سطلانة وهدف كهربا "فشنك" والزوجة الثانية| أشهر 10 تصريحات ساخرة لمرتضى منصور

الأزمة انتهت.. تفاصيل بروتوكول نادي الزمالك واتحاد الكرة لجدولة المديونية

الأهلي ورقة ضغط من فتوح أمام الزمالك 
 

أكد مصدر مطلع أن أحمد فتوح نجم القلعة البيضاء يضغط على نادي الزمالك بورقة الأهلي لتجديد عقده.

تابع: احمد فتوح لم يوقع أي عقود خاصة بالانتقال إلي النادي الأهلي واللاعب يحاول الضغط على الزمالك لتجديد عقده بقيمة مالية كبيرة

تابع: أحمد فتوح ظهير أيسر الزمالك يرغب في الحصول على مقدم عقد قيمته 10 مليون جنيه.

لفت الي ان أحد مسئولي الأهلي حاول عقد جلسة منذ أشهر مع أحمد فتوح واللاعب أخطر أمير مرتضى مدير الكرة بنادي الزمالك بالأمر وأكد على غلق الملف تمامًا الخاص بمحاولات الأهلي لضمه. 

القاضية ممكن وفرصة أطهر الطاهر.. هدايا استفاد منها الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

بسبب نجله.. المادة 89 تهدد استمرار مرتضى منصور في نادي الزمالك

الزمالك يشكو الأهلي بسبب فتوح

قال مرتضى منصور في تصريحات تليفزيونية عبر قناة نادي الزمالك “قررنا تقديم شكوى ضد النادي الأهلي، وذلك بعد أنباء الحصول على توقيع أحمد فتوح الظهير الأيسر للقلعة البيضاء”.
وأضاف: ”قررنا تقديم شكوى ضد القلعة الحمراء لدى لجنة الانضباط للنظر في ما يتردد بشأن أنباء توقيع أحمد فتوح إلى القلعة الحمراء”.

وواصل “أحمد فتوح عقده مستمر مع الزمالك، وينتهي بنهاية موسم 2024، كما قررنا تقديم شكوى ضد قناة النهار بعد الخروج بهذه الأنباء”.
وأوضح “هناك مفاوضات في الوقت الحالي من جانب نادي الزمالك مع احمد فتوح وذلك من أجل خطوة تجديد عقده مع القلعة البيضاء”.

الزمالك اليوم.. عودة أوباما وتفاصيل عقد سيف جعفر وحكم كهربا نهائي

أخبار الأهلي| انتهاء موسم متولي.. مهاجم عربي يقترب وكواليس مفاوضات لاعب الزمالك

جلسة لحسم تجديد عقد فتوح فى الزمالك 

‏ كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن قيام مسؤولي لجنة الكرة بالقلعة البيضاء بفتح باب المفاوضات مع أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم من أجل حسم ملف تجديد تعاقده .

وينتهي عقد اللاعب مع الزمالك بنهاية الموسم المقبل ويحق له التوقيع لأي فريق في شهر يناير المقبل، ويرغب نادي الزمالك في حسم ملف تجديد عقد اللاعب مبكرا في ظل محاولات بعض الأندية المحلية لضمه.

يبقى الأفضل| جوارديولا صانع النجوم.. 4 تلاميذ مدربين بدوريات أوروبا

التصنيف والتأهل| 5 مكاسب من معسكر منتخب مصر قبل أمم إفريقيا

شكوى الزمالك ضد الأهلي فنكوش

أكد عامر العمايرة خبير اللوائح الرياضية أن شكوى الزمالك ضد النادي الأهلي امام لجنة الانضباط بسبب انباء التعاقد مع أحمد فتوح دون جدوي. 

وقال عامر العمايرة خبير اللوائح الرياضية عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: 

رئيس الزمالك بيقول أنه سيقدم شكوى ضد الأهلى إلى لجنة الانضباط لتفاوض الأهلى مع فتوح أولا لجنة الانضباط غير مختصة ويا ريت تقول لقانونى لديك اقرأ لوائح الاتحاد المصري
ثانياً على من يدعى حقيقة مزعومة عبء الإثبات فما هو اثباتك فهناك متطلبات شكلية ومادية وأسأل القانوني لديك.

 

فتوح الزمالك الأهلى معلول اتحاد الكرة مرتضى منصور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نهائيًا .. الأهلي يوافق على انتقال نجمه إلى سموحة

تطوّر مثير في حقيقة طلاق محمد فراج وبسنت شوقي

خسائر جديدة تضرب سعر الذهب بعد قرار البنك المركزي| وعيار21 الآن مفاجأة

التجار رفعوها 18 جنيه مرة واحدة | مفاجأة غير متوقعة في أسعار السجائر

وفاة والدة محمد السعدني

شكوى فتوح "فنكوش"| حقيقة انضمام اللاعب للأهلي.. والزمالك يصعد ضد القلعة الحمراء

الجنيه راجع تاني|مفاجأة بسعر الدولار رسميا الآن بعد قرار البنك المركزي

بعد تصديق الرئيس السيسي.. 7 حالات لفصل طالب كلية الشرطة نهائيا

موضوعات متعلقة

الزمالك يواجه فاركو في دور الـ 16 بكأس مصر.. الليلة

الزمالك يكثف مفاوضاته لتمديد عقد أحمد فتوح

ترشيحاتنا

البحوث الإسلامية يبدأ المقابلات الشخصية لاختيار مبعوثي الأزهر لدول العالم

واعظ بالأزهر : يوم عرفة أكثر ساعات العتق من النار

بسبب عرض خليجي مغرٍ | الأهلي يوافق على رحيل جوكر الفريق

سنن العشر الأوائل من ذي الحجة.. اغتنم 14 عملا صالحا يدخلك الجنة

دعاء الحج.. أفضل الساعات في حياة المسلم

الطوارئ.. بيان عاجل من الجوازات السعودية بشأن العمل في عيد الأضحى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حجارة بالثوم والفلفل.. نوع طعام صيني يثير الدهشة| كيف يعدونه؟

الترطيب والتقشير أبرزها.. تعلمي الاهتمام بالشفاه في 4 خطوات

جدل حول تأجيل معرض الشعراوي بالأوبرا.. اعرف الأسباب والتفاصيل|صور

تزامنًا مع عيد الأضحى.. تراجع أسعار اللحوم بالأسواق.. تفاصيل

فيديو

ماذا حدث في أسعار الذهب والدولار بعد قرار البنك المركزي ؟ مفاجأة

وزنها 180 كيلو ومريضة قلب.. الحاجة ابتسام تستغيث: الحقوني قبل ما أموت |فيديو جراف

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لإحدى تشكيلات الجيش الثاني الميداني

بالأسماء.. صفقات الزمالك صيف 2023| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسامة علي

أسامة علي يكتب: فليطمئن قلب ابني

هند عصام

هند عصام تكتب: الأخوان والزوجة اللعوب

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: حنين الإنسان لنسخته القديمة

/ أحمد النشوقي

أحمد النشوقي يكتب: «جيمي» ومستشفى بدر الجامعي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: قاهر موشى ديان!

أسماء حسنين

أسماء حسنين تكتب: ضرب الظالمين بالظالمين ..خان .. يخون .. إخوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

اﻟﻤﺰﻳﺪ