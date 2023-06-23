شكوى فتوح "فنكوش"| حقيقة انضمام اللاعب للأهلي.. والزمالك يصعد ضد القلعة الحمراء

بات أحمد فتوح ظهير أيسر نادي الزمالك أحدث الأزمات بين القلعة البيضاء والنادي الأهلي بعد أنباء تعاقد المارد الأحمر مع اللاعب لضمه فى قادم الأيام.

النادي الأهلي يرغب فى التعاقد مع ظهير أيسر خلفا التونسي على معلول ويري مسؤليه أن أحمد فتوح نجم الزمالك الأنسب لشغل الجبهة اليسرى.

وشهدت الساعات الأخيرة تلويح نادي الزمالك بتقديم شكوي ضد النادي الأهلي امام لجنة الانضباط فى اتحاد الكرة بداعي التفاوض مع لاعب عقده ما زال ممتدا.

صدى البلد يستعرض أزمة صراع الأهلي والزمالك حول أحمد فتوح الظهير الأيسر للفارس الأبيض.

حقيقة توقيع فتوح الزمالك للنادي الأهلي

كشف مصدر مقرب من أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن حقيقة الأنباء التي ترددت في الساعات القليلة الماضية بشأن توقيع اللاعب على عقود انتقال للنادي الأهلي.

واكد المصدر أنهم لا يعلمون سبب شائعات توقيع اللاعب للأهلي، وان هذا لم يحدث نهائيا وان فتوح يرتبط بالقلعة البيضاء لأنه أحد أبناء الزمالك، ورحيله عن النادي سيكون للاحتراف

وشدد المصدر على أن عقد اللاعب مع الزمالك، ممتد مع الفريق ولا أساس من الصحة لما تردد حول توقيعه للأهلي.

الأهلي ورقة ضغط من فتوح أمام الزمالك



أكد مصدر مطلع أن أحمد فتوح نجم القلعة البيضاء يضغط على نادي الزمالك بورقة الأهلي لتجديد عقده.

تابع: احمد فتوح لم يوقع أي عقود خاصة بالانتقال إلي النادي الأهلي واللاعب يحاول الضغط على الزمالك لتجديد عقده بقيمة مالية كبيرة

تابع: أحمد فتوح ظهير أيسر الزمالك يرغب في الحصول على مقدم عقد قيمته 10 مليون جنيه.

لفت الي ان أحد مسئولي الأهلي حاول عقد جلسة منذ أشهر مع أحمد فتوح واللاعب أخطر أمير مرتضى مدير الكرة بنادي الزمالك بالأمر وأكد على غلق الملف تمامًا الخاص بمحاولات الأهلي لضمه.

الزمالك يشكو الأهلي بسبب فتوح

قال مرتضى منصور في تصريحات تليفزيونية عبر قناة نادي الزمالك “قررنا تقديم شكوى ضد النادي الأهلي، وذلك بعد أنباء الحصول على توقيع أحمد فتوح الظهير الأيسر للقلعة البيضاء”.

وأضاف: ”قررنا تقديم شكوى ضد القلعة الحمراء لدى لجنة الانضباط للنظر في ما يتردد بشأن أنباء توقيع أحمد فتوح إلى القلعة الحمراء”.

وواصل “أحمد فتوح عقده مستمر مع الزمالك، وينتهي بنهاية موسم 2024، كما قررنا تقديم شكوى ضد قناة النهار بعد الخروج بهذه الأنباء”.

وأوضح “هناك مفاوضات في الوقت الحالي من جانب نادي الزمالك مع احمد فتوح وذلك من أجل خطوة تجديد عقده مع القلعة البيضاء”.

جلسة لحسم تجديد عقد فتوح فى الزمالك

‏ كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن قيام مسؤولي لجنة الكرة بالقلعة البيضاء بفتح باب المفاوضات مع أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم من أجل حسم ملف تجديد تعاقده .

وينتهي عقد اللاعب مع الزمالك بنهاية الموسم المقبل ويحق له التوقيع لأي فريق في شهر يناير المقبل، ويرغب نادي الزمالك في حسم ملف تجديد عقد اللاعب مبكرا في ظل محاولات بعض الأندية المحلية لضمه.

شكوى الزمالك ضد الأهلي فنكوش

أكد عامر العمايرة خبير اللوائح الرياضية أن شكوى الزمالك ضد النادي الأهلي امام لجنة الانضباط بسبب انباء التعاقد مع أحمد فتوح دون جدوي.

وقال عامر العمايرة خبير اللوائح الرياضية عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:

رئيس الزمالك بيقول أنه سيقدم شكوى ضد الأهلى إلى لجنة الانضباط لتفاوض الأهلى مع فتوح أولا لجنة الانضباط غير مختصة ويا ريت تقول لقانونى لديك اقرأ لوائح الاتحاد المصري

ثانياً على من يدعى حقيقة مزعومة عبء الإثبات فما هو اثباتك فهناك متطلبات شكلية ومادية وأسأل القانوني لديك.