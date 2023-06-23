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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بشكل نهائي.. الأهلي يوافق على انتقال نجمه إلى سموحة

النادي الأهلي
النادي الأهلي

كشف فرج عامر، رئيس نادي سموحة، عن موافقة النادي الأهلي على انتقال اللاعب حسام حسن إلى نادي سموحة، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب فرج عامر: “الاهلي يفعل عقد خالد عبد الفتاح ويوافق علي انتقال حسام حسن نهائيا إلى نادي سموحة”.

وانتهت أحداث مباراة الأهلي وحرس الحدود بفوز المارد الأحمر بثلاثة اهداف دون رد، في اللقاء المقام على ملعب استاد الكلية الحربية ضمن مؤجلات الاسبوع السادس عشر من بطولة الدوري الممتاز.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد الأهلي للنقطة 65 ليحتل المركز الأول ويعود لصدارة ترتيب الدوري، بينما يتجمد رصيد حرس الحدود عند النقطة 20 ويتزيل جدول ترتيب الدوري. 

فرج عامر سموحة النادي الأهلي الأهلى حسام حسن انتقال اللاعب حسام حسن

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