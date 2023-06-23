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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بحب التتويج.. تعليق مثير من كولر عقب فوز الأهلي بثلاثية حرس الحدود

كولر
كولر

نشر أحمد حسن، لاعب منتخب مصر السابق، تصريحات مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، عقب فوز الفريق أمام حرس الحدود في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز.

 

وكتب أحمد حسن عبر حسابه الشخصي “فيسبوك”: “كولر: عرفت خلاص طبيعة جمهور الأهلي.. بعد كل بطولة ناخدها بيطالبونا بالبطولة التانية بعدها .. وأنا متقبل ده لأن ده جزء من شخصيتي وأنا بحب التتويج بالبطولات”.

 

وانتهت أحداث مباراة الأهلي وحرس الحدود بفوز المارد الأحمر بثلاثة اهداف دون رد، في اللقاء المقام على ملعب استاد الكلية الحربية ضمن مؤجلات الاسبوع السادس عشر من بطولة الدوري الممتاز.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد الأهلي للنقطة 65 ليحتل المركز الأول ويعود لصدارة ترتيب الدوري، بينما يتجمد رصيد حرس الحدود عند النقطة 20 ويتزيل جدول ترتيب الدوري. 

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