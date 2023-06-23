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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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هل يكرر سيناريو جيرالدو؟.. المختصر المفيد في أزمة رحيل برونو سافيو عن الأهلي

برونو سافيو
برونو سافيو

شهدت الآونة الأخيرة تجدد أزمة البرازيلي برونو سافيو المحترف فى صفوف النادي الأهلي مع إدارة القلعة الحمراء بعد رفضه الرحيل دون الحصول على مستحقاته كاملة.

النادي الأهلي سبق وأن قرر تجميد البرازيلي برونو سافيو ولم يشارك فى مباريات كأس العالم الأندية الأخيرة اضافة الي الدوري الممتاز وكأس مصر بقرار من الجهاز الفني .

البرازيلي برونو سافيو يرغب فى الرحيل عن النادي الأهلي عبر الخروج الآمن والحصول على كامل عقده. 

النادي الأهلي يسعى الي فك الارتباط مع البرازيلي برونو سافيو عبر التفاوض على بقية مستحقاته على غرار ما حدث مع جيرالدو اللاعب السابق بصفوف المارد الأحمر. 

صدى البلد يستعرض أزمة رحيل البرازيلي برونو سافيو عن النادي الأهلي.  

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أزمة في الأهلى بسبب برونو سافيو

رفض البرازيلي برونو سافيو الرحيل عن النادي الأهلي بعدما وصل إليه أحد العروض الخليجية للاحتراف بصفوف فريقها.

اللاعب البرازيلي برونو سافيو أكد لمسئولي النادي الأهلي أنه سيرحل للنادي الذي سيحدده بنفسه

اللاعب البرازيلي برونو سافيو وضع شرطا حال إصرار النادي الأهلي على إنهاء عقده يتضمن الحصول على راتبه كاملا من أجل الرحيل عن القلعة الحمراء.

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مشاركات ومستحقات برونو سافيو مع الأهلي 

خاض البرازيلي برونو سافيو بقميص النادي الأهلي 14 مباراة في الدوري المصري وسجل هدفاً وحيدا وصنع 3 أهداف

شارك البرازيلي برونو سافيو رفقة النادي الأهلي في مباراتين في دوري أبطال أفريقيا ولم يسجل أي هدف

تألق البرازيلي برونو سافيو وقاد النادي الأهلي للفوز على الزمالك في السوبر المصري وسجل هدفا

شارك البرازيلي برونو سافيو مع النادي الأهلي فى مباراة وحيدة في كأس مصر موسم 2021/2022 ولم يسجل أي هدف
البرازيلي برونو  سافيو انتقل إلي الأهلي بـ مليون و500 ألف دولار لصالح نادي بوليفار البوليفي

بلغ راتب البرازيلي برونو سافيو 800 ألف دولار في الموسم الواحد مع الأهلي ويتبقي موسمين في عقده

النادي الأهلي مازال مدينا بقسط بلغت قيمته 700 ألف دولار لصالح نادي بوليفار البوليفي في صفقة البرازيلي برونو سافيو. 

البرازيلي برونو سافيو المحترف فى صفوف الأهلي لديه عرض من نادي بوليفار البوليفي

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أزمة جيرالدو والنادي الأهلي  

أعلن النادي الأهلي في عام 2021 فسخ عقد اللاعب الأنجولي جيرالدو دا كوستا مع النادي بالتراضي وتسوية كافة الأمور المالية بين الطرفين.

وقال الأهلي إن اللاعب وقع على ما جاء في مذكرة التسوية.

وأضاف :"في نفس الوقت قام الجهاز الفني واللاعبون بوداع اللاعب الأنجولي ووجه إليه سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، الشكر عن الفترة التي قضاها في النادي وساهم مع زملائه في تحقيق العديد من البطولات المحلية والقارية".

وكان الأهلي قد قام بقيد والتر بواليا في قائمته المحلية والأفريقية بعد التعاقد معه من الجونة بديلا للأنجولي جيرالدو.

وكشفت مصادر خاصة أن ما يتردد عن حصول اللاعب على مليون دولار كتعويض عن الفترة المتبقية في عقده غير صحيح.

وأضافت أن اللاعب طلب مبدئيًا الحصول علي باقي قيمة عقده والمقدر بموسمين ونصف.

وأوضحت المصادر ان الثنائي سيد عبدالحفيظ مدير الكرة وامير توفيق مدير التعاقدات قادا مفاوضات شاقة مع اللاعب انتهت لتوقيعه علي تسوية اليوم ويرحل بالتراضي.

وكان الأهلي قد أعلن عن التعاقد في 16 ديسمبر من عام 2018 مع جيرالدو لمدة اربع مواسم ونصف.

ونجح صدي البلد في الحصول علي التفاصيل المالية لعقد جيرالدو مع الأهلي بالكامل والذي تم فسخه اليوم وديًا حيث سيحصل في الستة شهور الأول حتي يونيو 2019 علي 210 ألف دولار وفي موسم 2019-2020 علي 420 ألف دولار وموسم 2020-2021 علي 425  ألف دولار وموسم 2021-2022 علي 430 الف دولار وفي موسم 2022-2023 علي 440 ألف دولار بحيث ينتهي تعاقده في يونيو 2023 .

وقالت مصادر أن الأهلي نجح في الخروج من صفقة جيرالدو بأقل الخسائر الممكنه بحيث سيحصل اللاعب علي 380 ألف دولار نظير فسخ تعاقده وديًا والرحيل عن شكوي القلعة الحمراء بعد رفع اسمه من القائمة وقيد والتر بواليا.

وأضافت أن اللاعب حصل علي 40% من مستحقاته عن الموسم الحالي مثله مثل أي لاعب بالفريق وتم الإتفاق علي منحه 380 ألف دولار أخري علي اقساط تمتد لـ 22 شهرا.

 

برونو سافيو الأهلى جيرالدو الدوري المصري كأس العالم الأندية

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