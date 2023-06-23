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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قمة الأهلي الأبرز.. 4 مواجهات نارية متبقية تنتظر الزمالك في الدوري

نادي الزمالك
نادي الزمالك

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره فاركو، اليوم الجمعة ، على استاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس مصر.

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موعد مباراة الزمالك وفاركو والقناة الناقلة:
 

تنطلق مباراة الزمالك وفاركو في تمام التاسعة والنصف مساء، وتذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 1.
 

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الزمالك ضد فاركو
 

وتغلب فريق الكرة الاول بنادي الزمالك بقيادة الكولمبي خوان كارلوس أوسوريو على نادي بروكسي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في دورالـ 32 من كأس مصر.

في المقابل، تغلب فاركو منافس الزمالك على نظيره فريق المصرية للاتصالات بهدف دون رد في دور الـ 32.

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مباريات الزمالك المتبقية في الدوري الممتاز
 

الزمالك vs غزل المحلة يوم 27 يونيو الجاري 

الزمالك vs الأهلي يوم 12 يوليو المقبل   

الزمالك vs فيوتشر 

الزمالك vs فاركو 

 

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وجاءت قائمة الزمالك لمواجهة فاركو كالتالي:
 

حراسة المرمى : محمد صبحي، محمد نديم.
خط الدفاع : أحمد فتوح – أحمد محمود - محمد عبدالغني -  مصطفى الزناري - حمزة المثلوثي - عمر جابر.
خط الوسط : محمد أشرف "روقا" – نبيل عماد "دونجا" – عمرو السيسي – محمد حسام "بيسو" – أحمد بلحاج – سيد عبد الله "نيمار" – سيف جعفر – أحمد سيد "زيزو" – مصطفى شلبي – محمود عبد الرازق "شيكابالا" – إبراهيما نداي.
خط الهجوم: ناصر منسي  -  سيف الدين الجزيري.
نبيل عماد دونجا، محمد أشرف "روقا"، محمد حسام "بيسو"، عمرو السيسي، سيد عبدالله "نيمار"، سيف جعفر، أحمد بلحاج، أحمد سيد "زيزو"، محمود عبد الرازق "شيكابالا"، إبراهيما نداي، مصطفى شلبي.

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري، ناصر منسي

الزمالك فاركو كأس مصر أوسوريو الأهلى

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