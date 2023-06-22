الزمالك اليوم.. عودة أوباما وتفاصيل عقد سيف جعفر وحكم كهربا نهائي

نشر موقع “صدى البلد” خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار الخاصة بنادي الزمالك، وفي السطور التالية نستعرض الأحداث البارزة اليوم، الخميس، داخل النادي.

تجديد عقد محترف الزمالك

نجح نادي الزمالك في تجديد عقد الدولي التونسي حمزة المثلوثي، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، لمدة موسمين

وكان تعاقد التونسي حمزة المثلوثي مع نادي الزمالك سينتهي بنهاية الموسم الحالي، وكان يحق للاعب التوقيع لأي فريق آخر دون العودة إلى الإدارة البيضاء.

ووقع اللاعب علي تمديد تعاقده مع نادي الزمالك مساء اليوم خلال الجلسة التي جمعته بمسئولي النادي، وتم الاتفاق والتوقيع.



تفاصيل تعاقد الزمالك مع سيف جعفر

قال الإعلامي هاني حتحوت، إن سيف فاروق، لاعب فريق الزمالك، عقد جلسة اليوم مع مرتضي منصور، رئيس النادي، من أجل تجديد عقده، والذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وأكد الإعلامي هاني حتحوت، في برنامجه “الماتش” المذاع عبر قناة “صدى البلد”، أنه تم الاتفاق على تمديد عقد سيف فاروق جعفر مع فريق الزمالك لمدة أربعة مواسم مقبلة.

وقال حتحوت، في تصريحاته، إن عقد سيف فاروق جعفر مع الزمالك، ينص على الحصول على مبلغ 5 ملايين جنيه في الموسم الأول على أن يزيد في المواسم المتبقية، مؤكداً أنه تم حذف البند المخالفة الذي كان عليه خلاف بشأن تجديد اللاعب مع الفريق.

وأضاف أنه خلال الساعات المقبلة سيتم توقيع العقود بعد الجلسة التى عقدها مرتضى منصور مع اللاعب، والتي انتهت بالتوصل لاتفاق على تجديد التعاقد لمدة 4 مواسم.



عودة أوباما إلى الزمالك

أكد الإعلامي إسلام صادق أن خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني لنادي الزمالك، رحب بمقترح عودة يوسف أوباما صانع ألعاب الفريق، المعار لنادى الحزم السعودى، حتى نهاية الموسم، وذلك بداية من الموسم المقبل.

وقال الإعلامي إسلام صادق، عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن": "حرص أوسوريو على مشاهدة بعض مباريات يوسف أوباما مع التعاون السعودى، ما دفعه لإبداء ترحيبه بعودة اللاعب لصفوف القلعة البيضاء، وعدم تجديد إعارته للفريق السعودى فى الموسم الجديد".

وأضاف: "تواجد أوباما فى مران الزمالك الأربعاء الماضى لزيارة زملائه والإطمئنان عليهم، وعقد جلسة مع أوسوريو، اتفق فيها الطرفان على بعض الأمور المهمة التى تخص اللاعب، كما أكد الكولومبى لـ يوسف أوباما أنه من اللاعبين المميزين الذين يحتاجهم الفريق فى الفترة المقبلة".

حكم غرامة كهربا والزمالك نهائي

أكد المحامي محمد رشوان، أن هناك "هوجة" تصريحات في الإعلام خلال الفترة الماضية، والدليل ما تردد بشأن محمود كهربا خلال الساعات الماضية، مشيرا إلى أن الأهلي ليس له علاقة بالقضية من الأساس، والفيفا والمحكمة الرياضية حسما القضية لصالح الزمالك منذ فترة طويلة.

وقال رشوان، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس”: "الشق القانوني الوحيد في قضية كهربا سيكون بينه وبين ديبورتيفو ألافيش البرتغالي، والتزامه بجزء من الغرامة المالية، والتصريح الذي سمعته من محمد بيومي غريب للغاية".

وأضاف: "ما يقال عن شراء الأهلي لمحامي الزمالك (تشكيك في الذمم)، وسبق بيومي وأدلى بتصريحات عن قدرته على الفوز بقضية نادي القرن، كما أكد أن كهربا لن يلعب إلا حال دفع الأموال للزمالك، وهو ما ثبت عدم صحته في النهاية".

وأكد: "كل طرف يسير وفق الإجراءات القانونية، وحكم كهربا نهائي، والحديث عن عودة القضية للتداول في الفيفا غير صحيح".

