هدافي الدوري قبل مباراة الحرس.. الاتحاد يتصدر وتعادل بين الأهلي والزمالك

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مباراة حرس الحدود مساء اليوم الخميس والمؤجلة من الجولة الـ١٦ في بطولة الدوري الممتاز.

وانتظم لاعبو النادي الأهلي الدوليون في التدريبات الجماعية الثلاثاء الماضي بعد انتهاء الراحة التي حصلوا عليها، والتي أعقبت مشاركتهم مع المنتخبات الوطنية خلال فترة الأجندة الدولية.

وعقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي ، محاضرة مع اللاعبين للحديث في كافة الجوانب الفنية والخططية.

قبل عودة النادي الأهلي اليوم للمشاركة ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز يمتلك المارد الأحمر 62 نقطة من 24 مباراة خاضها المارد الأحمر.



ويحتاج فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسرى مارسيل كولر الوصول إلي النقطة 77 من أجل التتويج بلقب بالدوري المحلي بشكل رسمي وتحقيق الفوز في خمس مباريات من العشرة المتبقيين.

ترتيب هدافي الدوري المصري هذا الموسم

مابولولو مهاجم الاتحاد السكندري 14 هدفا

محمد حمدي زكي لاعب أسوان 11 هدفا

أحمد الشيخ لاعب غزل المحلة 10 أهداف

أحمد سيد زيزو نجم الزمالك 9 أهداف

محمد شريف مهاجم الأهلي 9 أهداف

جون أوكلي لاعب المقاولون 9 أهداف

سمير فكري لاعب الداخلية 9 أهداف

رزقي حمرون لاعب فاركو 8 أهداف

رفيق كابو مهاجم إنبي 8 أهداف

كريم بامبو لاعب البنك الأهلي 8 أهداف

محمد الشامي نجم الاسماعيلي 8 أهداف

أحمد ياسر ريان مهاجم سيراميكا كليوباترا 8 أهداف

جريندو لاعب المصري 8 أهداف

بنيامين بواتينج لاعب سموحة 7 أهداف

حسام حسن مهاجم سموحة 7 أهداف

رمضان صبحي لاعب بيراميدز 7 أهداف

فراس شواط مهاجم الإسماعيلي 7 أهداف

فاخري لاكاي مهاجم بيراميدز 7 أهداف

أحمد أمين أوفا مهاجم إنبي 7 أهداف

سيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك 7 أهداف

مصطفي فتحي لاعب بيراميدز 7 أهداف

كريم طارق لاعب طلائع الجيش 6 أهداف

مروان محسن لاعب فيوتشر 6 أهداف

محمد هلال لاعب البنك الأهلي 6 أهداف

مصطفى زيكو لاعب حرس الحدود 6 أهداف

جوزيف أوشايا لاعب المقاولون 6 أهداف

عبد الرحمن خالد جبنة لاعب المقاولون 5 أهداف

مروان حمدي لاعب المصري 5 أهداف

إلياس الجلاصي لاعب المصري 5 أهداف

علي معلول لاعب الأهلي 5 أهداف

عمر فتحي سافيولا لاعب المقاولون 5 أهداف.

مباريات الأهلي المتبقية في الدوري



الأهلي vs حرس الحدود

الأهلي vs الاتحاد السكندري

الأهلي vs البنك الأهلي

الأهلي vs الزمالك

الأهلي vs بيراميدز

الأهلي vs المصرى

الأهلي vs حرس الحدود

الأهلي vs فيوتشر

الأهلي vs المقاولون العرب

الأهلي vs الاسماعيلى