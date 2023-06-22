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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

يبقى الأفضل| جوارديولا صانع النجوم.. 4 تلاميذ مدربين بدوريات أوروبا

بيب جوارديولا
بيب جوارديولا

قاد الإسباني بيب جوارديولا فريق مانشستر سيتي الي التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا هذا العام على حساب إنتر ميلان الإيطالي بعد الفوز عليه بنتيجة 1 - 0 في دور النهائي.

إنجازات جوارديولا لم تتوقف عند حصد الألقاب والبطولات المحلية والقارية بل وصلت الي افراز مدربين من تلاميذه في عالم الساحرة المستديرة. 

مساعد بيب جوارديولا اينزو ماريسكا ليس الأول بعدما تولى منصب المدير الفني لنادي ليستر سيتي الإنجليزي موخرا

صدى البلد يسلط الضوء على تلاميذ جوارديولا الذين باتوا نجوما في عالم التدريب.

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مساعدي بيب جوارديولا منذ انضمامة الى مانشستر سيتي 

 

دومينيك تورينت مساعد جوارديولا أصبح مدرب فريق نيويورك سيتي الأمريكي ثم فلامنجو البرازيلى وجالطة سراي التركي.  
ميكيل أرتيتا أصبح مدربا انادي آرسنال الإنجليزي  
خوانما ليلو تولى تدريب نادي السد القطري 
 إنزو ماريسكا تولى تدريب نادي ليستر سيتي الإنجليزي. 

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جوارديولا يتبرع بمكافأة دوري الأبطال 

قرر الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، التبرع بمكافأة حصوله على بطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2022 - 2023 إلى عاملي النادي.

ووفقاً لقناة "TNT SPORTS"الإنجليزية، فإن بيب جوارديولا تبرع بمكافأة حصوله على لقب دوري أبطال أوروبا مع مان سيتي إلي موظفي الاستقبال وحراس الأمن في الفريق السماوي.

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الحظ يساند جوارديولا 

أكد الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، أن الحظ لعب دورا في فوز فريق بلقب دوري أبطال أوروبا.
وتوج فريق مانشستر سيتي بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه بعد الفوز على إنتر ميلان بهدف نظيف، أمس السبت، أحرزه “رودريجو”.

وقال جوارديولا في تصريحات أبرزها موقع ناديه الرسمي:"في بعض الأحيان تحتاج مساندة الحظ، في نهائي دوري أبطال أوروبا 2022 أمام تشيلسي لم يكن لدينا ذلك، لكن أمام إنتر كان لدينا".
وأضاف:"الآن لدينا البطولة الأولى، والناس يمكنهم قول بأن مانشستر سيتي حصل بالفعل على أول بطولة أوروبية له، ولكني لا أريد أن نختفى بعد أول بطولة دوري أبطال أوروبا".

وواصل:" لذلك علينا أن نواصل العمل بجدية أكثر في السنوات القليلة القادمة، الموسم المقبل لنكون هنا".

وأكد:" هناك أندية التي فازت بدوري أبطال أوروبا ولكن بعد عام أو عامين اختفت، نريد تجنب ذلك".

واختتم:" معرفة أين كنا هذا لن يحدث، ولكن في نفس الوقت يجب أن أعترف بأن هذا مصدر ارتياح للنادي وللجميع، أن نفوز بهذه البطولة".
 

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