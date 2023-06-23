رسالة غامضة من فرج عامر تثير التكهنات

وجه المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحة، رسالة غامضة لـ متابعيه عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتب فرج عامر عبر حسابه علي فيسبوك "العبقرية هي ان تري ما لايراه غيرك بالرغم ان ماتراة في مرمي بصر وسمع الجميع".

يحتل فريق سموحة المركز العاشر في ترتيب جدول الدورى برصيد 36 نقطة، بعدما خاض 31 مباراة فاز فى 8 مباريات وتعادل فى 12 لقاء وتلقى الهزيمة فى 11 مواجهة، وسجل لاعبوه 31 هدفاً واستقبلت شباكهم 37 هدفا.

ويستعد فريق سموحة لمواجهة فريق النجوم فى إطار منافسات دور الـ16 من مسابقة كأس مصر لكرة القدم، المقرر لها 24 يونيو الجارى.