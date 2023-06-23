بسبب عرض خليجي مغرٍ | الأهلي يوافق على رحيل جوكر الفريق

أكد ماهر همام أن النادي الأهلي، وافق على رحيل حمدى فتحى نجم الفريق ، بسبب العرض المغري الذي تلقاه النادي من قطر.

وكتب نجم الاهلي عبر حسابه علي فيسبوك "الأهلي يوافق علي إنتقال حمدي فتحي الي نادي الوكره القطري مقابل 3,5 مليون دولار، وسيسافر حمدي الي الدوحه يوم الأحد المقبل لتوقيع الكشف الطبي".

ويواصل لاعبو المارد الأحمر أداء التدريبات الجماعية مساء اليوم استعدادًا لخوض مواجهة نظيره نادي منتخب السويس في إطار منافسات بطولة كأس مصر في نسختها الحالية.

ويلتقي النادي الأهلي تحت قيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، يوم الأحد المقبل 25 من شهر يونيو الحالي، ضمن منافسات دور الـ 32 لبطولة كأس مصر.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة مباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت القاهرة على أرضية ملعب ستاد القاهرة الدولي.