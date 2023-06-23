أحمد حسن يثير قلق جمهور الأهلي بشأن إصابة نجم الفريق

تعرض عمرو السولية، لاعب الأهلي، لإصابة فى العضلة الخلفية أثناء مباراة الفريق أمس أمام حرس الحدود في اللقاء المؤجل من الأسبوع الثالث عشر لمسابقة الدوري والتي انتهت بفوز الأهلي بثلاثة أهداف نظيفة.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه علي فيسبوك "أثبتت الأشعة وجود آلام في العضلة الخلفية لعمرو السولية، ليخضع لبرنامج علاجي على إثر الإصابة التي تعرض لها في مباراة حرس الحدود أمس"

ويواصل لاعبو المارد الأحمر أداء التدريبات الجماعية مساء اليوم استعدادًا لخوض مواجهة نظيره نادي منتخب السويس في إطار منافسات بطولة كأس مصر في نسختها الحالية.

ويلتقي النادي الأهلي تحت قيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، يوم الأحد المقبل 25 من شهر يونيو الحالي، ضمن منافسات دور الـ 32 لبطولة كأس مصر.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة مباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت القاهرة على أرضية ملعب ستاد القاهرة الدولي.