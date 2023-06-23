نجم الوداد يحسم موقفه من الانضمام إلى الأهلي

كشفت تقارير صحفية اليوم الجمعة، عن حسم يحيى عطية الله، نجم الوداد البيضاوي المغربي، موقفه من الانضمام إلى صفوف فريق الأهلي.

وأشارت بعض التقارير الصحفية سابقا إلى أن النادي الأهلي يرغب في التعاقد مع يحيى عطية الله من الوداد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

الظهير الأيسر لفريق الوداد

ووفقاً لموقع “لو ٣٦٠ سبورت” المغربي فإن الأنباء التي كشفت اقتراب الدولي المغربي يحيى عطية الله، الظهير الأيسر لفريق الوداد من الإنتقال إلى الأهلي صحيحة.

الأهلي ونجم الوداد

وأشار إلى أن يحيي عطية الله أعطى الموافقة لإدارة الوداد على تمديد عقده مع الفريق الذي ينتهي مع نهاية الموسم الكروي الحالي، على أن يتم السماح لـ عطية الله بالمغادرة للأهلى في حال توصله إلى عرض مادى 2 مليون دولار.