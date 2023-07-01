أمم إفريقيا.. القرعة تحسم صدارة المجموعة بين المنتخب الأولمبي والنيجر في هذه الحالة

يلتقي المنتخب الأولمبي بقيادة البرازيلى روجيرو ميكالي نظيره منتخب الجابون يوم السبت المقبل فى الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس أمم إفريقيا.

وتغلب المنتخب الأولمبي علي نظيره منتخب مالي بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب طنجة بالمغرب في ثاني مباريات أولمبي الفراعنة ضمن منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة المقامة فى المغرب.

أحرز هدف المنتخب الأولمبي إبراهيم عادل فى الدقيقة العاشرة .

وتصدر المنتخب الأولمبي المجموعة الثانية بعدما ارتفع رصيده الي 4 نقاط من تعادل امام النيجر وفوز على مالي.

موعد مواجهة المنتخب الأولمبي والجابون والقنوات الناقلة

يواجه المنتخب الأولمبي نظيره الجابون فى الحادية عشرة مساء بعد غد السبت فى ختام دور المجموعات لكأس أفريقيا.

مباراة منتخب مصر الأولمبى أمام الجابون سوف تنقل على قناة "beIN Sports HD 4" الناقل الحصرى للمسابقة فى شمال أفريقيا والشرق الأوسط.

كما تنقل قناة الرياضية المغربية مباراة المنتخب الأولمبي والجابون على التردد الأرضي.

‏فى حالة فوز المنتخب الأولمبي

على الجابون وفوز النيجر على مالى بنفس النتيجة سيتم اللجوء الي القرعة من أجل تحديد المركز الأول والثاني.

المنتخب الأولمبي يختتم تدريباته

اختتم المنتخب الأولمبي لكرة القدم بقيادة البرازيلى ميكالى المدير تدريباته امس الجمعة استعدادا للقاء الجابون اليوم باستاد ابن بطوطة فى الجولة الثانية للمجموعة الثانية باستاد ابن بطوطة بمدينة طنجة المغربية فى كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم تحت 23 سنة .

وهى البطولة التى يتأهل منها مباشرة أصحاب المراكز الثلاثة الأولى بمشاركة المنتخب الأولمبي إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 بينما يلعب صاحب المركز الرابع مع نظيره من آسيا على التذكرة الرابعة فى ملحق الأولمبياد .

ويتصدر المنتخب الأولمبي المجموعة مناصفة مع النيجر ولكل 4 نقاط ثم مالى وله 3 نقاط والجابون بلا رصيد .

شارك فى التدريبات جميع لاعبي المنتخب الأولمبي تحت إشراف الجهاز الفني وكانت عبارة عن مراجعة للخطة المقرر أن يخوض بها المباراة المهمة جدا للفراعنة الذين يتطلعون للاحتفاظ بصدارة المجموعة مع انتهاء الجولة الختامية .

غيابات المنتخب الأولمبي امام الجابون

ويغيب عن مباراة اليوم احمد عيد لاعب المنتخب الأولمبي للإنذار بينما خضع محمد شحاته لتدريبات تأهلية تحت إشراف د.طارق سليمان رئيس الجهاز الطبي ود.قاسم قدري أخصائي التأهيل لتجهيزه بشكل آمن للمشاركة فى المباراة ، ولم يشكو اللاعب خلال التدريبات من أى آلام .