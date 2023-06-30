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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك اليوم.. عودة إمام عاشور.. أوسوريو يطلب صفقتين قبل البطولة العربية

نادي الزمالك
نادي الزمالك

نشر موقع “صدى البلد” خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار الخاصة بنادي الزمالك، وفي السطور التالية نستعرض الأحداث البارزة اليوم، الجمعة داخل النادي.

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إمام عاشور يرحب بالعودة إلى الزمالك 

كشف مصدر باللجنة الفنية بنادي الزمالك أن  الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي يرحب بفكرة استعارة إمام عاشور لاعب وسط فريق ميتيلاند الدنماركي لمدة موسم في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكد المصدر أن بعض أعضاء الجهاز الفني في نادي الزمالك تحدثوا مع اللاعب بشأن إمكانية عودته للفريق الأبيض مره اخري .

وأوضح المصدر أن اللاعب لا يمانع في العودة الي الزمالك حال موافقة ميتيلاند على إعارته للزمالك في الفترة المقبلة خاصة وأنه مرتبط بعقد مع النادي الدنماركي.

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مدرب الزمالك يطالب بتدعيم الفريق عربيا

كشف مصدر مطلع داخل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن طلب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني، من إدارة الكرة بضرورة حسم صفقتين قبل انطلاق البطولة العربية يوم 28 يوليو المقبل.

وأكد  المصدر أن المدير الفني أكد لإدارة الكرة بنادي الزمالك أن الأولوية لتدعيم الفريق في الفترة الحالية تتمثل في ضم مدافع يجيد اللعب بالقدم اليسرى سواء كان محليا أو أجنبيا، بالإضافة إلى ضم مهاجم أجنبي متميز يجيد اللعب في مركز 9.

وأشار المصدر أن أوسوريو أوضح لإدارة الكرة أنه من الممكن أن يتم حسم باقي الصفقات بعد البطولة العربية، لكن الأولوية لديه تتمثل في تدعيم هذين المركزين في اقرب وقت.

ويستأنف فريق الكرة بنادي الزمالك تدريباته اليوم الجمعة على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا لمباراة المقاولون العرب المقبلة في دور الثمانية لبطولة كأس مصر والمقرر لها يوم 4 يوليو المقبل.

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فشل انضمام حكيم زياش لمنافس الزمالك 

فجرت تقارير إعلامية مفاجأة من العيار الثقيل بشأن فشل مفاوضات انتقال حكيم زياش نجم منتخب المغرب ونادي تشيلسي الإنجليزي إلى صفوف نادي النصر السعودي.

وذكرت التقارير الإعلامية أن نادي النصر السعودي قرر صرف النظر عن التوقيع مع الدولي المغربي حكيم زياش نجم منتخب المغرب ونادي تشيلسي الإنجليزي بعد عدم الاتفاق على أحد الشروط المعينة في بعض البنود .

وأشارت تقارير مغربية إلي أن نادي النصر السعودي أعلن عدم اجتياز اللاعب الدولي حكيم زياش نجم منتخب المغرب ونادي تشيلسي الإنجليزي لاختبارات الكشف الطبي.

وأشارت إلي أن الدولي حكيم زياش نجم منتخب المغرب ونادي تشيلسي الإنجليزي طلب من ممثل نادي النصر السعودي في المفاوضات إجراء الخطوة الطبية في كرواتيا أو المغرب لكونه يقضي إجازته الصيفية، لكن المفاوض طلب منه الحضور إلى مدريد والخضوع للفحص بحضور الإسباني ديفيد ماركيز، طبيب نادي النصر السعودي .

ويستعد فريق النصر السعودي للمشاركة في البطولة العربية للاندية رفقة اندية الزمالك والشباب السعودى والاتحاد المنستيري. 

الزمالك امام عاشور ميتيلاند الدنماركي أوسوريو البطولة العربية زياش

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