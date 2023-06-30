الأهلي في العيد.. الأحمر يراقب نجم الجيش المغربي ويبتعد عن نجم الزمالك

نشر “صدى البلد” خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار الخاصة بـ النادي الأهلي وفي السطور التالية، نستعرض الأحداث البارزة اليوم الجمعة داخل النادي.

الأهلي يراقب لاعب مغربي

كشف فرج عامر، رئيس نادي سموحة، عن صفقات النادي الأهلي القادمة، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وكتب فرج عامر: “رضا سليم فاز بجائزة أفضل لاعب مغربي ساهم في فوز الجيش الملكي المغربي بالدوري العام في المغرب وأحرز وصنع ٢٦ هدفا يلعب جناح وصانع لعب ومهاجم صريح ومهاجم ثاني وعمرة ٢٣ سنة الأهلي يفكر في ضمة ولكن لم يحسم القرار حتي الآن”.

وواصل الأهلي مسيرة الإنتصارات وحقق فوزاً كبيرًا على البنك الأهلي بثلاثية نظيفة خلال المباراة التى جمعت بينهما أمس الخميس، باستاد القاهرة في الجولة 32 لمسابقة الدورى المصرى.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد الأهلي للنقطة 68 ويعود لصدارة الدوري، بينما يتجمد رصيد البنك الأهلي عند النقطة 35 ويستقر في المركز الـ 11.

الأهلي يفاوض نجم فاركو



كشف أسامة حسن نجم الزمالك السابق سر تردد أنباء عن انضمام أمام عاشور نجم ميتدلاند الدنماركي للأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأكد أسامة حسن في تصريحات بالفيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك ” ان أمام عاشور يقترب من العودة للزمالك مره أخري مشددا أن الاهلي يقترب من حسم صفقتين بالدوري المصري ويرغب في إبعاد اي من الأندية المنافسه عن التعاقد معهما .

وأضاف أن الاهلي يسعي لضم محمود حمادة نجم فاركو لتدعيم خط الوسط بالاضافة لحسم صفقة محمد رضا بوبو من فيوتشر مشددا أن الأهلي متخوف من مزاحمة اي من أندية الدوري علي اللاعبين وارتفاع المقابل المادي.

وتابع أسامة حسن أن الاهلي اثار فكره التعاقد مع أمام عاشور لإبعاد النظر تماما عن هدف الفريق الأساسي بالميركاتو الصيفي .

بيراميدز يخطف صفقة الأهلي

كشف الإعلامي أحمد هاني زادة عن مصير العروض التي تلقاها إمام عاشور لاعب نادي الزمالك السابق والمحترف فى صفوف فريق ميتلاند الدانماركي من عديد الأندية في الدوري المصري.

قال الإعلامي أحمد هاني زادة عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: رغم العرض الأحمر الكبير ، مصادر مقربة من إمام عاشور تؤكد آنه في حالة عدم اكتمال صفقة إعارته لبيراميدز سيبقي في ميتلاند