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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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التصنيف بالكامل| 3 منتخبات تهدد مصر في قرعة التصفيات الإفريقية لكأس العالم 2026

منتخب مصر
منتخب مصر

ينتظر منتخب مصر وباقي المنتخبات الإفريقية، قرعة التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، والتي تمنح مصر فرصة ذهبية للتأهل بسبب تواجد 9 منتخبات إفريقية على الأقل.

وكشفت تقارير عن التصنيف النهائي الكامل للقرعة لعدد 54 منتخبًا إفريقيًا ستخوض التصفيات.

موعد قرعة التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" أعلن في مايو الماضي عن موعد إجراء قرعة التصفيات المؤهلة إلى مونديال 2026، وذلك بعد اجتماع اللجنة التنفيذية الذي أقيم في الجزائر حينها.

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن إقامة حفل قرعة التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 يوم الأربعاء 12 يوليو 2023 في مدينة كوتونو العاصمة الاقتصادية في بنين.

ويأتي ذلك في الليلة التي تسبق الجمعية العامة العادية الخامسة والأربعين للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، في نفس البلد.

تصنيف المنتخبات الإفريقية بالكامل 

ونشرت مواقع إفريقية التصنيف الكامل الذي تُجرى على أساسه قرعة التصفيات حيث حلت مصر في المستوى الأول، بينما حلت 3 منتخبات إفريقية قوية في المستوى الثاني.

المستوى الأول: المغرب، السنغال، تونس، الجزائر، مصر، نيجيريا، الكاميرون، مالي، ساحل العاج.

المستوى الثاني: بوركينا فاسو، غانا، جنوب أفريقيا، الرأس الأخضر، الكونغو الديمقراطية، غينيا، زامبيا، الجابون، غينيا الاستوائية.

المستوى الثالث: بنين، أوغندا، موريتانيا، كينيا، الكونغو، مدغشقر، غينيا بيساو، ناميبيا، أنجولا.

المستوى الرابع: موزمبيق، غامبيا، سيراليون، توغو، تنزانيا، زيمبابوي، أفريقيا الوسطى، مالاوي، ليبيا.

المستوى الخامس: النيجر، جزر القمر، السودان، رواندا، بوروندي، إثيوبيا، إسواتيني، بوتسوانا، ليبيريا.

3 منتخبات تهدد مصر 

وعلى الرغم من وجود مصر ضمن 9 منتخبات في التصنيف الأول لكن تأتي 3 منتخبات معروفة بقوتها في التصنيف الثاني قد تقع واحدة منها في مجموعة مصر.

وجاء منتخب بوركينا فاسو القوي حاليا في التصنيف الثاني، بجانب منتخب غانا المتمرس في الصعود إلى كأس العالم.

وأخطر هذه المنتخبات منتخب جنوب إفريقيا الذي يعيش عصر الجيل الذهبي، وذلك بعد نتائج كبيرة يحققها في الوقت الحالي آخرها الفوز على منتخب المغرب.

نظام التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 

وبحسب نظام المسابقة والتصفيات، ستشارك 54 دولة إفريقية معتمدة لدى الفيفا في التصفيات من دور المجموعات وسيتم توزيعها على 9 مجموعات كل مجموعة 6 منتخبات.

وسيلعب كل فريق 10 مباريات 5 ذهابا ومثلها إيابًا، بحيث يصعد صاحب الترتيب الأول مباشرة إلى كأس العالم 2026.

ويتنافس أفضل 4 منتخبات احتلت المركز الثاني في دورة يتأهل منها منتخب ينافس على مقعد التأهل إلى كأس العالم في الملحق العالمي.

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