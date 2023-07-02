نجم الزمالك السابق يعلق على إيقاف كهربا وأجر زيزو

علق طارق السيد نجم الزمالك السابق على إيقاف كهربا بسبب عدم دفع الغرامة، وتصدر زيزو لقائمة الأعلى سعرا في مصر .

وكتب السيد من خلال حسابه الشخصي فيس بوك:" عااااجل - إيقاف كهربا.. وزيزو أعلى من أبو تريكة في هذا الأمر ومصايب الوكيل ".

علق خبير اللوائح عامر العمايرة، على أزمة غرامة محمود عبد المنعم كهربا، لاعب نادي الأهلي، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وكتب عامر العمايرة: “‏الموضوع مش محتاج تشنجات أو صوت عالى.. من حق الزمالك يطلب من اللجنة التأديبية للفيفا إيقاف كهربا لعدم دفع الغرامة. كلنا عارفين موقف النادى وأنه مطالب بدفع مليون ونصف المليون دولار لسبورتنج قبل فتح باب القيد، وقضية بو طيب على الأبواب محتاج فلوس ولن تستفيد من الإيقاف، التفاوض هو سبيلك الوحيد”.

وأكد المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أن المحامي الخاص بالنادي أرسل شكوى جديدة للجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تفيد بأن محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الأهلي، لم يسدد الغرامة المالية المستحقة للنادي الأبيض في الموعد المحدد لها.